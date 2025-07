Des acteurs du football camerounais accusent la Fifa et la Caf de protéger Samuel Eto’o

Ils ont rendu public une tribune pour exprimer leur détresse au vu de l’inaction de la Fifa et de la Caf face à « la décrépitude » du football camerounais sous la présidence de Samuel Eto’o.

Une fois de plus, le général Pierre Semengue est à la manœuvre en compagnie de Faustin Domkeu et de Pierre Ndjili Ndengue. Les trois signataires de la tribune interpellent la Fifa et la Caf en dénonçant leur insensibilité face à leur détresse et l’application à double vitesse des règles éthiques et de gouvernance. Pour eux, le football camerounais est en zone de turbulence depuis l’élection de Samuel Eto’o à la tête de la Fédération camerounaise de football le 11 décembre 2021. Ils dénoncent des atteintes aux règles éthiques et de la bonne gouvernance qui régissent le football. Des violations dont les plaintes, portées devant la Fifa, la caf, les instances de règlement des différends sportifs, n’ont pas abouti à la sanction de l’ancienne gloire du football.

La plus récente affaire qui réveille les dossiers précédents se rapporte aux révélations des transactions financières lors de l’organisation du match amical Cameroun-Russie le 12 octobre 2023 à Moscou. Les informations tirées des documents en circulation ont montré le versement de 455 000 euros de la part de la Fédération russe de football dans un compte de Samuel Eto’o logé à la Qatar National Bank.

Outre cette affaire, les acteurs rappellent à la Fifa et à la Caf d’autres cas précédents. C’est le cas de la condamnation de Samuel Eto’o à 22 mois de prison ferme pour fraude fiscale le 20 juin 2022 ; le coup de pied asséné à un youtubeur algérien le 06 décembre 2022 au mondial qatari ; la manipulation et le trucage des matchs révélés dans un audio authentifié entre Samuel Eto’o et Valentin Nkwain, président du club Victoria United ; de la violation répétée des statuts et règlement de la Fécafoot ; l’exclusion d’une cinquantaine d’acteurs de football de l’exercice de toute activité sportive ; la confiscation des fonds générés par des sponsors du football professionnel, entre autres.

Par ailleurs, ils soulignent le montant de l’endettement de la Fécafoot évalué à 15 millions d’euros, l’organisation à minima des championnats locaux. Selon les auteurs de la tribune, « les arbitres sont les victimes d’un management de faillite », tout comme les organes juridictionnels sont « sous l’emprise, rendent des décisions fantaisistes, au service du droit de la vie ou de mort de Samuel Eto’o sur le football camerounais ».

Toutes choses qui font dire aux auteurs de la tribune que le football camerounais ressemble à un « champ de ruine », suscitant des cris stridents de ses acteurs. Le général Pierre Semengue et ses compagnons regrettent que toutes les démarches engagées pour faire sanctionner Samuel Eto’o n’ont pas abouti en raison des soutiens et de la complicité dont il bénéficie au sein de la Caf et de la Fifa. Ils implorent les deux institutions sportives de se pencher sur le dossier de la Fédération camerounaise de football pour sauver le football camerounais du désordre et de l’échec.