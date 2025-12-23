Diplomatie : Elisabeth Moore Aubin, nouvelle Ambassadrice des USA au Cameroun

Elle a été nommée par le Président Donald Trump et confirmée par le Senat Américain lundi 22 décembre 2025.

Les États-Unis et le Cameroun affichent une nouvelle ère de coopération avec la nomination d’une nouvelle Ambassadrice, Elisabeth Moore Aubin. Diplomate de carrière, elle dispose d’une solide expérience au sein de l’appareil diplomatique américain. Depuis 2022, elle occupait les fonctions d’ambassadrice des États-Unis en Algérie. Elle a également servi comme secrétaire adjointe principale au Bureau des affaires du Proche-Orient, où elle a contribué à la conduite de la politique américaine dans une région stratégique.

Originaire de l’État de Virginie, dans le sud des États-Unis, la nouvelle ambassadrice maîtrise plusieurs langues, dont le français, l’arabe et l’espagnol. Des atouts linguistiques qui devraient faciliter un dialogue direct, constructif et efficace avec les autorités camerounaises ainsi qu’avec les acteurs de la société civile.

Sa nomination est perçue comme un signal de continuité et de renforcement de la coopération bilatérale entre Washington et Yaoundé. Elisabeth Moore Aubin succède à Christopher Lamora, récemment nommé ambassadeur des États-Unis en République centrafricaine, après deux années passées au Cameroun.