Espagne : 39 morts confirmés après une collision entre deux trains à grande vitesse

La mort d’au moins 39 personnes a été confirmée après la collision de deux trains à grande vitesse près de la ville de Cordoue qui s’était produite dimanche dans le sud de l’Espagne, ont rapporté les médias locaux.

L’accident s’est produit vers 19h45 heure locale (18h45 GMT) lorsqu’un train transportant 317 passagers sur la ligne Malaga-Madrid a déraillé pour des raisons encore inconnues près d’Adamuz, à environ 20 km de Cordoue, ont indiqué les autorités espagnoles.

Le train déraillé a percuté un autre train à grande vitesse circulant sur une voie adjacente entre Madrid et Huelva, provoquant le déraillement de ce dernier.

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a exprimé lundi ses sincères condoléances suite à cette tragédie. « Aujourd’hui est une nuit de profonde douleur pour notre pays en raison du tragique accident ferroviaire d’Adamuz », a-t-il écrit sur X. La famille royale espagnole a également présenté ses condoléances aux familles des victimes.

Le ministre espagnol des Transports, Oscar Puente, a qualifié la collision de « terrible », ajoutant que les deux derniers wagons du train Malaga-Madrid avaient déraillé et percuté les deux premiers wagons du train venant en sens inverse, les faisant dérailler.

Les services d’urgence de la région d’Andalousie ont été déployés sur les lieux, et les habitants ont aidé à transférer les passagers légèrement blessés vers un centre sportif voisin pour leur prodiguer les premiers soins. L’unité militaire d’urgence espagnole a également été mobilisée pour participer aux opérations de sauvetage.

Les services ferroviaires sur les lignes concernées seront suspendus au moins jusqu’à mardi, ont indiqué les autorités locales.

L’opérateur ferroviaire Adif a annoncé l’ouverture d’un espace à la gare d’Atocha à Madrid, à Malaga et à Huelva afin de fournir des informations aux proches des passagers concernés. Une ligne téléphonique dédiée a également été mise en place.

L’accident ferroviaire le plus meurtrier d’Espagne s’est produit en juillet 2013, lorsque 79 personnes ont été tuées après le déraillement d’un train à grande vitesse qui entrait à vitesse excessive dans la ville de Saint-Jacques-de-Compostelle.