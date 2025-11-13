FECAGOLF : le tribunal rétablit l’exécutif fédéral dans ses droits

Le Tribunal de Première instance de Yaoundé a tranché en faveur de l’exécutif de la Fédération camerounaise de golf (FECAGOLF), rétablissant la légitimité de l’équipe dirigeante élue. Cette décision, rendue le 6 novembre 2025, met fin à près de deux années de crise au sein de la famille du golf camerounais.

L’annonce a été faite le 12 novembre 2025, au cours d’une conférence de presse tenue à Yaoundé. Le tribunal a annulé l’Assemblée générale du 25 novembre 2023 ainsi que toutes les résolutions qui en étaient issues, estimant qu’elle avait été convoquée en violation des textes régissant la fédération.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





« Le tribunal a constaté que l’assemblée contestée avait un caractère illégal. Par conséquent, l’exécutif fédéral, régulièrement élu, a été rétabli dans ses droits et dans la légalité », a précisé Me Mambingo Ntone, conseil de la FECAGOLF, tout en rappelant que la partie adverse dispose encore de la possibilité d’un recours.

Cette décision judiciaire vient clore une période de confusion marquée par des tensions internes, des rivalités de leadership et des accusations de manquements statutaires. Pour la fédération, il s’agit d’un retour à la stabilité et à la normalité institutionnelle. Le bureau rétabli avait été élu le 8 décembre 2022 et homologué le 25 janvier 2023.

Réagissant à cette issue, le président de la FECAGOLF, Louis Deschamps Lothin Elessa, a salué « une victoire du droit et de la légitimité ». Il a annoncé une série d’actions immédiates destinées à restaurer la confiance et à relancer les activités fédérales :

« Nous devons d’abord nous assurer que la gestion de la chose publique a été bien conduite. La priorité, c’est le lancement des audits dans les prochains jours pour clarifier la situation et rétablir l’harmonie au sein du mouvement golfique camerounais. »

Le président a également évoqué la poursuite des plans de développement du golf au Cameroun, notamment à travers la remobilisation des clubs, la relance des associations affiliées et le renforcement des partenariats avec les institutions nationales et internationales. Ces chantiers s’inscrivent dans la perspective du plan d’action 2026-2027.

Deux ans de turbulences

La crise qui a secoué la FECAGOLF trouve son origine dans une plainte déposée en août 2023, accusant le président de détournement de fonds associatifs, de création de comptes bancaires parallèles et d’usurpation de titre. Ces accusations avaient conduit à la convocation d’une assemblée générale jugée irrégulière, à l’origine de la division au sein de la fédération.

Le jugement du 6 novembre 2025 marque donc un tournant décisif pour le golf camerounais, qui espère désormais tourner la page des querelles internes et se concentrer sur la relance de ses activités sportives et institutionnelles.