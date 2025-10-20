Le Cameroun et l’Angola s’affrontent lors des éliminatoires de la Coupe du monde sans but

Lundi 13 octobre 2025, au stade Ahmadou-Ahidjo de Yaoundé, le Cameroun affrontait l’Angola lors de la 10e et dernière journée du groupe D des éliminatoires africaines de la Coupe du monde 2026. Dans un match décisif pour la suite de la compétition, les Lions indomptables ont été incapables de trouver la faille face aux Palancas Negras angolais. La rencontre s’est achevée sur un score vierge.

Contexte et enjeux du groupe D

Le groupe D de qualification affichait une densité particulière. Le Cap-Vert dominait la poule avant ces derniers matchs, suivi de très près par le Cameroun. Pour le retour à la compétition après la trêve internationale, le Cameroun était ainsi doublement obligé. Gagner contre l'Angola et espérer un faux-pas du Cap-Vert face à son adversaire du jour (Eswatini). En cas de victoire de Cabo Verde, seul un succès camerounais aurait laissé subsister la chance d'une qualification directe. Or, dans le match simultané, le Cap-Vert a validé son billet pour la première fois en étrillant l'Eswatini (3-0), scellant mathématiquement sa première place.

De son côté, l'Angola (déjà éliminé au coup d'envoi) jouait sans pression et pouvait se libérer. Les Palancas Negras avaient terminé la phase aller avec seulement 7 points (3 victoires, 4 défaites) et ne pouvaient plus prétendre à la qualification. Leur mission à Yaoundé était avant tout de montrer du caractère. Le Cameroun, deuxième du groupe avec 15 points, devait donc absolument l'emporter pour se qualifier directement. Les Angolais, sans enjeu, affrontaient des Camerounais sous pression de l'élimination.

Analyse du match : domination stérile des Lions indomptables

Dès le coup d’envoi, le Cameroun a pris le jeu à son compte. Sous l’impulsion de joueurs offensifs (Vincent Aboubakar, Bryan Mbeumo, Karl Etta Eyong…), les Lions ont conservé l’essentiel du ballon et cherché à créer du danger. L’organisation tactique camerounaise était volontairement offensive, dans l’espoir de forcer le verrou angolais. Malgré cette maîtrise territoriale, les occasions concrètes se sont fait attendre. En première période, les Camerounais ont multiplié les combinaisons dans le camp adverse, mais la finition a cruellement manqué.

Sur une première demi-occasion, le latéral Nouhou Tolo s’est retrouvé au point de penalty sur un corner, mais sa tentative est passée au-dessus. Plus tard, une frappe lointaine (plus par curiosité que par stratégie) a été bien captée par le gardien Hugo Marques. Les rares velléités angolaises provenaient principalement de frappes de loin. Peu avant la pause, un coup franc angolais aux abords de la surface a effleuré la transversale, détourné par le gardien camerounais André Onana, avant que le portier ne soit félicité pour son intervention sur un tir à bout portant consécutif au corner. Le Cameroun a réinvesti le camp angolais mais sans réussir à isoler des tirs.

Seconde période, conséquences et suite de la course aux qualifications

À la 47e minute, Karl Etta Eyong a trouvé Hugo Marques sur sa route, qui a dévié sur corner une frappe à bout portant. À la 54e, l’attaquant angolais Mabululu s’est élancé dans l’axe mais a tiré à côté, manquant l’ouverture sur contre-attaque. Quatre minutes plus tard, le Cameroun obtient un bon coup franc, mais la tête d’Arthur Avom finit sur le côté du filet. Les dernières tentatives, plus désespérées, n’ont pas suffi. Le tir de l’avant-centre Vincent Aboubakar (80e) fut bien capté par Marques, et une frappe de Mbeumo au tournant du match a glissé à droite du but.

À aucun moment, il n’y a eu d’offensive réellement jugée dangereuse par les deux défenses adverses. Au final, le match nul scelle le sort du Cameroun dans ces éliminatoires. Les Lions Indomptables terminent deuxièmes du groupe D, derrière le Cap-Vert (déjà qualifié). Ils devront donc impérativement passer par les barrages CAF pour espérer atteindre la phase finale. Le sélectionneur belge Marc Brys et ses joueurs restent provisoirement en lice mais doivent regarder les résultats des autres groupes. Seuls les quatre meilleurs deuxièmes (sur neuf groupes) gagneront le droit d’affronter des adversaires intercontinentaux en mars 2026.