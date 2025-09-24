EN CE MOMENT


Le Cameroun et le Tchad renforcent leur coopération militaire

Le Cameroun et le Tchad ont conclu mardi un accord de partenariat de défense pour lutter contre le terrorisme, a-t-on…

Publié par Xinhua
le: 24 septembre 2025
Le président par intérim du MRC rappelle la position du parti sur le mot d’ordre de vote

Le Cameroun et le Tchad ont conclu mardi un accord de partenariat de défense pour lutter contre le terrorisme, a-t-on constaté sur place.

Cet accord a été signé à Yaoundé, la capitale camerounaise, par le ministre camerounais de la Défense, Joseph Beti Assomo, et son homologue tchadien, Issaka Maloua Djamous.

« Nos forces de défense sont désormais formellement liées aux armées tchadiennes par un instrument juridique devant encadrer notre partenariat qui, indubitablement grâce à la très haute impulsion de nos chefs d’Etat, va davantage se développer et se renforcer », a dit M. Assomo.

« Il serait avantageux pour nous de nous pencher sur cette frontière pour la sécuriser afin que les populations retrouvent la quiétude », a indiqué pour sa part M. Djamous.

Les deux pays partagent une frontière de plus de 1.200km et sont confrontés aux menaces sécuritaires, notamment la secte terroriste Boko Haram.

