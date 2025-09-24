Le Cameroun et le Tchad renforcent leur coopération militaire

Le Cameroun et le Tchad ont conclu mardi un accord de partenariat de défense pour lutter contre le terrorisme, a-t-on constaté sur place.

Cet accord a été signé à Yaoundé, la capitale camerounaise, par le ministre camerounais de la Défense, Joseph Beti Assomo, et son homologue tchadien, Issaka Maloua Djamous.

« Nos forces de défense sont désormais formellement liées aux armées tchadiennes par un instrument juridique devant encadrer notre partenariat qui, indubitablement grâce à la très haute impulsion de nos chefs d’Etat, va davantage se développer et se renforcer », a dit M. Assomo.

« Il serait avantageux pour nous de nous pencher sur cette frontière pour la sécuriser afin que les populations retrouvent la quiétude », a indiqué pour sa part M. Djamous.

Les deux pays partagent une frontière de plus de 1.200km et sont confrontés aux menaces sécuritaires, notamment la secte terroriste Boko Haram.