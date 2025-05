Le Cameroun et l’UE fêtent 50 ans de réalisations projetées sur un hall digital

Les deux partenaires ont célébré les noces d’or de leur partenariat le 09 mai 2025 à Yaoundé. L’événement a donné l’occasion à la Team Europe d’inaugurer un hall digital projetant tous les programmes et projets développés au Cameroun durant les cinq dernières décennies.

Depuis 50 ans, le Cameroun et l’Union européenne évoluent dans le cadre d’un partenariat marqué par des réalisations dans divers domaines. La Team Europe retrace en cinq tableaux, ces réalisations sur un hall digital inauguré le 09 mai dernier au siège de la délégation de l’Union européenne au quartier Nlongkak à Yaoundé. Des images animées projettent les premiers fruits du partenariat tel que présenté par le chef de la délégation de l’UE, S.E. Jean Marc Châtaignier, à savoir la construction du chemin de fer Trans camerounais, les routes Limbé-Koumba, Pitoa-Figuil, Yaoundé Ayos, dans les années 1960. La décennie d’après, l’UE s’est investie dans la préservation de l’économie verte du pays à travers la production et la préservation de la réserve du Dja, avec le projet nature Africa. Cette période est aussi marquée par l’appui aux bassins cotonniers et l’appui au secteur cacao.

Dans les années 90, la Team Europe a développé les projets en faveur de la jeunesse. Des programmes de Bourse européenne et le soutien des institutions d’excellence telles que l’Ecole normale supérieure de Yaoundé, l’Ecole nationale supérieure polytechnique de Yaoundé ou l’Université catholique d’Afrique centrale participe de cette dynamique.

La décennie d’après est marquée par les projets d’infrastructure avec l’achèvement de la construction de 384 km de la route bitumée Ngaoundéré-Touboro-Moundou et la construction de la route bitumée Garoua Bolay Nandeke.

La promotion du secteur privé dynamique pour créer des emplois durables a occupé la première place des politiques de développement de l’UE au Cameroun dans les 2010. La mise en place du dispositif d’appui à la compétitivité du Cameroun (le DACC) avec ses prêts d’honneur aux jeunes camerounais en est une illustration marquante.

Le dernier tableau dans ce parcours cinquantenaire met en relief les projets et programmes récents et en cours. Pour la décennie en cours, les politiques de l’UE mettent l’accent sur l’intégration régionale avec le «Global Gateway » qui au cœur des grands corridors stratégiques régionaux. Via ce programme, trois projets ont été réalisés ces dernières années : le pont sur le Cross River reliant le Cameroun et le Nigeria inauguré en 2022, le pont sur le Logone reliant le Cameroun le Tchad et le projet de pont sur le Ntem avec la Guinée équatoriale.

Nombre de ces programmes et projets sont financés par la Banque européenne d’investissement. Selon le chef de la représentation régionale de BEI monde, Roger STUART, l’institution financière de l’UE a soutenu le Cameroun dans la réalisation des projets de développement à hauteur 980 millions d’euros, soit 583 801 730 000 francs CFA durant ses 60 années d’existence dont l’anniversaire a été aussi célébré le 09 mai dernier, couplé aux 75 ans de création l’UE.

« Ces projets sur ces cinq dernières décennies ne sont pas simplement des réalisations. Ce sont autant de promesses tenues qui témoignent d’une relation encrée dans les coûts, des enjeux du développement du Cameroun, des besoins des populations, un partenariat basé sur la confiance des modalités d’intervention évolutive qui s’adaptent pour toujours mieux répondre aux attentes et tourné vers les aspirations de l’avenir », a déclaré l’ambassadeur chef de la délégation de l’Union européenne au Cameroun, Jean Marc Châtaignier.

Pour le gouvernement camerounais, « 50 ans, même dans la vie d’un couple, c’est des années à magnifier, à saluer, parce que ce n’est pas à tout le monde qu’il est donné l’occasion de maintenir des relations d’une telle durée et qui sont pleines de réalisations. Nous voulons saluer tout ce que la team Europe réalise au Cameroun et nous voulons lui dire que le gouvernement camerounais reste toujours très disponible et très sensible à tous les projets qu’ils portent », se réjouit le ministre des Relations extérieures du Cameroun, Lejeune Mbella Mbella, représentant du Premier ministre.

Après l’inauguration du hall digital, les festivités marquant les 50 ans de partenariat entre le Cameroun et l’UE se sont poursuivies autour d’un cocktail à la résidence de l’UE. Le gâteau d’anniversaire a été coupée dans une ambiance festive relevée par des prestations artistiques des artiste de renom.