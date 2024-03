Le footballeur camerounais Faris Moumbagna interdit à Valséro d’utiliser son image

Le joueur de l’Olympique de Marseille l’a fait savoir au rappeur dans une lettre signée par son avocat.

Il y a quelques jours, Valséro a posté sur les réseaux sociaux une photo de lui tenant le maillot de l’attaquant camerounais Faris Moumbagna. Dans une autre publication datée du 17 mars, Valséro citait le footballeur. Une image que beaucoup voient comme une sympathie entre le rappeur et le joueur. Ce qui semble ne pas être du goût joueur de l’OM. Et pour le faire savoir, son avocat a envoyé à Valséro une note interdisant l’utilisation de l’image de l’international camerounais, précisant qu’il ne lui a jamais donné l’autorisation d’utiliser son image.

On peut lire dans la note : « Notre client, qui ne vous connaît pas et ne vous a jamais rencontré, refuse fermement que son image et son nom soient associés directement ou indirectement aux vôtres. En votre qualité de personnalité publique, nous vous demandons de ne pas utiliser le nom et/ou l’image de M. Faris Pemi Moumbagna dans de futures publications ».