L’État du Cameroun rachète Enéo à près de 78 milliards de F

Le gouvernement camerounais sur instruction du président de la République conclut ce 19 novembre avec le fonds britannique Actis l’accord de rachat des parts du fonds.

Energy of Cameroon devient 100% camerounais à compter de ce 19 novembre 2025. Enéo, détenu en majorité par le fond britannique Actis (51% des parts), devient une propriété de l’État du Cameroun. Le gouvernement boucle l’opération de rachat à travers la conclusion de l’accord ce jour, marquant la nationalisation d’Enéo, concessionnaire de la distribution d’énergie électrique au Cameroun.

Un processus qui a commencé en début d’année 2023 et qui a été renforcé par des instructions présidentielles transmises par le secrétaire général de la présidence, le ministre d’État Ferdinand Ngoh Ngoh, au secrétaire général des Services du Premier ministre, Séraphin Magloire Fouda le 05 septembre 2023. Le chef de l’État prescrivait la mise en place d’un comité interministériel chargé du rachat d’Eneo.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Piloté par le ministre des Finances Louis Paul Motaze, ledit comité était composé des ministres de l’Eau et de l’Énergie, du ministre de l’Économie, des représentants de la présidence de la République, de la Primature, de la Caisse nationale de prévoyance sociale à travers laquelle le rachat devait s’effectuer. Durant le processus, Financia Capital avait été désigné pour évaluer la valeur de l’action Eneo. Selon nos confères Africa Intelligence, l’État rachète Eneo au prix de 119 millions d’Euros, soit environ 77 942 977 000 francs CFA.

L’opération de nationalisation a pour but de renforcer la souveraineté énergétique du Cameroun. Elle aboutit au moment où le pays fait face à de multiples plaintes des consommateurs relatives aux coupures récurrentes d’électricité, plaintes que le gouvernement attribuait en partie aux partages des parts avec le fond britannique Actis actionnaire majoritaire tandis que l’État détenait 44% des actions et le personnel 5%.