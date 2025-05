Mobilité urbaine : les motos électriques Spiro s’installent au Cameroun

Kaushik Burman, PDG de l’entreprise indienne Spiro a annoncé le début de ses activités sur le territoire national le 10 mai 2025 à Douala.

Le fabricant indien des motos électriques Spiro va rouler sur les routes du Cameroun. L’entreprise avait auparavant lancé ses premières opérations au Togo et au Bénin en 2022, puis a étendu son réseau à d’autres pays africains, dont le Kenya, le Rwanda, l’Ouganda et le Nigeria. Prévue pour cette année 2025, l’expansion de Spiro se poursuivra avec de nouveaux marchés en Tanzanie, au Ghana, et au Cameroun, ainsi que des ambitions pour la République Démocratique du Congo et l’Angola.

En mai 2024, Spiro avait conclu un accord de facilité de prêt de 50 millions de dollars US avec Afreximbank pour accélérer son expansion. « Ce partenariat avec Afreximbank est une étape cruciale pour Spiro », avait déclaré Kaushik Burman. « La facilité de crédit de 50 millions de dollars US améliorera considérablement nos capacités opérationnelles et nous aidera à étendre notre empreinte à davantage de pays africains. Elle témoigne de la confiance dans notre modèle économique et de notre contribution au développement durable en Afrique. »

Chose promise, chose due…

Spiro, la plus grande entreprise de véhicules électriques en Afrique débarque au Cameroun. Ici, l’initiative doit démarrer en juillet 2025 à Douala, où l’entreprise prévoit de construire une vingtaine de points de mutation de batteries sur tous les 3 km. « Cette stratégie vise à réduire la crainte liée à l’autonomie des batteries, en offrant un coût d’utilisation inférieur à celui d’une moto thermique, soit 1500 FCFA pour 100 Km », explique Rahul Gaur, directeur général de Spiro Afrique de l’Ouest et Cameroun.

Le 10 mai dernier à Douala, les acteurs du secteur ont assisté à la présentation de ces nouveaux appareils 100% électriques au prix unitaire de 540 000 FCFA, que l’entreprise propose en crédit-bail.

Créée en 2019, le fabricant indique avoir déjà parcouru un peu plus de 341 millions de Km, grâce à ses plus de 3 millions de motos en activité sur le continent.