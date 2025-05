Partenariat Cameroun-UE : la BEI investit plus de 583 milliards de Fcfa au Cameroun

L’institution financière vieille de 60 ans soutient les projets que l’Union européenne et ses pays partenaires mettent en œuvre pour booster leur développement. Le chef de la représentation régionale de BEI monde, Roger STUART a dévoilé le chiffre le 09 mai dernier à Yaoundé.

Entre 1965 et 2025, la Banque européenne d’investissement a financé des projets au Cameroun à hauteur 980 millions d’euros, soit 583 801 730 000 francs CFA. L’enveloppe global est repartie en 480 millions d’euros (314 859 360 000 francs CFA) d’investissement accordés au secteur public et 410 millions d’euros (268 942 370 000 francs CFA) alloués au secteur privé. Ces financements représentent l’engagement de la BEI à contribuer au développement économique et social du Cameroun. Durant les cinq dernières décennies, l’institution financière de l’UE a accompagné le Cameroun dans la mise en œuvre de sa stratégie de développement dans divers secteurs.

Dans les domaines des transports par exemple, l’octroi des financements et l’expertise technique de l’institution ont permis de développer plusieurs infrastructures. Ils ont contribué à construire le chemin de fer Belabo-Ngaoundéré en 1969, et à le réhabiliter en 2019, pour un coût de réhabilitation de 128 millions d’euros, soit 83 962 496 000 francs CFA. L’infrastructure favorise l’industrialisation du pays, l’intégration régionale, la création d’emplois. Elle impacte de manière positive la vie de 500 000 personnes le long du corridor.

Dans le domaine énergétique, la BEI a soutenu la construction du barrage hydroélectrique de Nachtigal avec l’octroi d’un financement de 50 millions d’euros (32 797 850 000 FCFA). La centrale hydroélectrique d’une capacité de 420 MW est destinée à accroitre de 30% la production d’électricité au Cameroun. Aussi, la banque a décaissé pour la construction du barrage de Lom Pangar une enveloppe de 30 millions d’euros (19 678 710 000 Fcfa). Le projet vise à réduire les variations saisonnières du fleuve Sanaga en augmentant de 120 MW la capacité annuelle des centrales d’Edéa et de Song Loulou situées en aval. Dans le même sens, l’Union européenne via son institution financière a soutenu la réalisation des projets d’électrification rurale, ainsi que le projet d’infrastructure d’eau potable dans la ville de Yaoundé.

L’engagement de la banque ne se limite pas à ces projets d’infrastructure ; sa contribution au développement du Cameroun est allée au-delà. « Nous l’avons aussi fait en octroyant des lignes de financement aux banques locales telles le Commercial Bank of Cameroun, le Crédit communautaire d’Afrique, et le PMI Financement », a déclaré Roger STUART, le chef de la représentation régionale africaine de BEI monde lors de la cérémonie d’inauguration du hall digital au siège de l’Union européenne à Yaoundé.

En effet, à l’occasion de la commémoration de la journée de l’Europe le 09 mai 2025, l’Union européenne a organisé la célébration des 50 ans de coopération avec le Cameroun couplée à celle des 75 ans de création de l’Union, et les 60 ans de la BEI. Pour marquer l’événement, l’ambassade de l’Union européenne au Cameroun a inauguré son hall digital à Nlongkak.

L’œuvre retrace tous les projets et tous les programmes que l’UE a mis en œuvre en partenariat avec le Cameroun depuis son installation physique au pays en 1975. Le ruban du hall a été coupé vendredi dernier en présence de la Team Europe et des membres du gouvernement camerounais.