Tensions au Cameroun : le Pdg du Groupe Bocom réagit après le saccage de ses stations-services

Dieudonné Bougne remercie ceux qui ont protégé les stations-services de son Groupe et réaffirme son engagement à poursuivre la création des emplois.

Des stations-services du Groupe Bocom ont été la cible de certains manifestants dans le cadre des tensions post-électorales au Cameroun. Certaines ont été vandalisées au grand dam du Groupe Bocom et des usagers. Suite à cette perte enregistrée, le patron de l’entreprise appelée à remettre sur pied les stations-services détruites réagit. Dieudonné Bougne dit merci à tous ceux qui ont protégé certaines de leurs stations-services. Il ne compte pas céder au découragement malgré ces attaques. « Je continuerai ma mission de créateur d’emplois pour que de tels actes ne se reproduisent plus jamais ». L’homme d’affaires dit être convaincu que « beaucoup de jeunes impliqués dans ces actes sont sans emploi ». En priant le Seigneur pour le Cameroun, il rassure pour ce qui est de l’avenir.

Son message parvient au public suite à celui de Tradex SA qui, le 27 octobre dernier, constatait que les manifestants s’attaquaient à ses stations-services. L’unique entreprise fondée et détenue par l’État dans la distribution des produits pétroliers, en déplorant des attaques, engageait les Camerounais à protéger le patrimoine commun et à préserver les emplois des 2000 citoyens qui y travaillent.

Ces actes de vandalisme ont contraint plusieurs opérateurs économiques à suspendre des activités dans certains quartiers des villes comme Douala, où les manifestations ont été accentuées. Et où des personnes ont profité pour piller des commerces. Face à cette situation, le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana, invite les opérateurs économiques à reprendre leurs activités. Cela, pour permettre aux populations de continuer à s’approvisionner en denrées nécessaires à leur alimentation quotidienne à l’abri des spéculations. Il assure à cet effet que toutes les dispositions sont prises par les autorités compétentes pour garantir la sécurité des biens et des personnes sur l’ensemble du territoire.