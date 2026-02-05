Volleyball : le MINSEP recadre le gouverneur du Littoral

Narcisse Mouelle Kombi fait des observations à Samuel Ivaha Diboua tout en lui demandant de prendre toutes les dispositions nécessaires pour le bon déroulement du processus électoral.

Dans une correspondance datée du 02 février 2026, le ministre des Sports et de l’Éducation physique, Narcisse Mouelle Kombi, est revenu sur la suspension du processus électoral au sein de la Ligue Régionale de Volleyball du Littoral. Cette mise au point fait suite à une instruction du gouverneur de la région, matérialisée par le Message Porté du 24 janvier 2026, évoquant l’existence de deux factions concurrentes au sein de la Fédération Camerounaise de Volleyball (Fecavolley).

Le Minsep rappelle que la situation institutionnelle de la Fecavolley est pourtant clairement établie. « À l’issue du dernier processus électoral, un Bureau Exécutif de la Ligue Régionale du Littoral, présidé par Jacques Bebey Moundiki, a été régulièrement élu et homologué par décision administrative en date du 13 mars 2023. Ce bureau a ensuite participé à l’élection du Bureau Exécutif National, remportée par Bello Bourdane, aujourd’hui Président reconnu de la Fecafoot » précise le membre du gouvernement.

Cette élection nationale, homologuée par le Minsep le 25 janvier 2023, a été entérinée par son département ministériel, le Comité National Olympique et Sportif du Cameroun, ainsi que par les instances internationales que sont la Confédération Africaine de Volleyball et la Fédération Internationale de Volleyball. Elle a également résisté aux contestations judiciaires, le Tribunal Arbitral du Sport de Lausanne ayant rejeté, en août 2023, les recours de la faction dissidente.

S’appuyant sur la loi du 11 juillet 2018 portant organisation et promotion des activités physiques et sportives au Cameroun, le ministre souligne que son département dispose de la compétence exclusive en matière d’agrément des fédérations sportives et qu’il ne peut exister qu’une seule fédération nationale par discipline. Dès lors, seuls les membres du Bureau Exécutif régional en fonction sont habilités à conduire le renouvellement des organes dirigeants dans le Littoral, conformément à une requête expresse de la CAVB.

En conséquence, Narcisse Mouelle Kombi invite le gouverneur du Littoral à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer l’encadrement et le déroulement serein du processus électoral, dans le respect des normes nationales et des standards internationaux. Un rappel ferme qui vise à éviter toute confusion institutionnelle et à préserver la stabilité du volleyball camerounais.