Affaires : après une perte nette en 2024, Canal+ reporte le rachat de MultiChoice

Canal+ a affiché le mardi 4 mars 2025 un chiffre d’affaires en hausse mais une perte nette part du groupe de 147 millions d’euros pour 2024.

« Malgré de solides résultats opérationnels dans tous les segments d’activité, la perte est principalement due aux dépenses liées à des éléments exceptionnels », a indiqué Canal+ dans un communiqué. La société, qui avait subi une perte nette part du groupe de 61 millions d’euros en 2023 et dont la perte nette ajustée atteint 33 millions d’euros pour 2024. Le groupe a repoussé à octobre la date butoir pour acquérir le sud-africain MultiChoice.

Dans un communiqué, Maxime Saada, président du directoire du groupe Canal+, a indiqué que cette “décision de prolonger la date limite reflète la reconnaissance du travail acharné et des progrès positifs réalisés par toutes les parties et parties prenantes pour obtenir les autorisations nécessaires à cette transaction transformatrice”.

Et de poursuivre : “Le timing de cette transaction est crucial et nous continuerons à travailler sans relâche pour assurer la finalisation de la transaction dans ce délai afin de garantir qu’elle conserve sa valeur et son impact prévus pour toutes les parties prenantes ».

Début 2024, Canal+ a lancé une offre publique d’achat sur MultiChoice, dont il est déjà le premier actionnaire. « L’obtention des autorisations (…) et les processus réglementaires correspondant sont en cours », précise le groupe, qui a repoussé la date butoir du 8 avril au 8 octobre.

« Les termes de l’offre restent inchangés », ajoute Canal+. Lors d’une conférence pour les analystes et investisseurs mardi 5 mars, son patron Maxime Saada s’est dit « confiant » dans la réalisation d’ici octobre de l’opération, qui doit permettre au groupe de compter 50 à 100 millions d’abonnés dans les prochaines années, contre 27 millions aujourd’hui.

Sans les éléments exceptionnels, le bénéfice de Canal+ avant impôts et intérêts ajusté (Ebita) est en croissance de 4,2% à données comparables, à 503 millions d’euros. Cela est dû à une « forte discipline financière », selon sa directrice financière Amandine Ferré.

Le chiffre d’affaires atteint 6,45 milliards d’euros pour 2024, en hausse de 2,3% à données comparables.