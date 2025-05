Afrique Centrale-Ouest : l’Ivoirien Serge-Aimé Bile boucle le rachat d’Alios Finance

Credaf Group, holding financière de l’homme d’affaires Ivoirien Serge-Aimé Bile, annonce avoir finalisé l’acquisition des entités du groupe Alios Finance en Afrique Centrale (Cameroun et Gabon) et en Afrique de l’Ouest (Côte d’Ivoire et ses succursales au Burkina Faso, Mali et Sénégal).

L’homme d’affaires Ivoirien Serge-Aimé Bile a bouclé le rachat d’Alios Finance en Afrique centrale et de l’Ouest après l’obtention de l’ensemble des autorisations réglementaires requises.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





À travers cette acquisition, Credaf Group devient l’actionnaire principal des entités d’Alios Finance dans leurs pays de présences respectifs en zones CEMAC et UEMOA.

Selon le communiqué annonçant cette opération, le processus d’acquisition a été réalisé avec l’appui des partenaires financiers et cabinets conseils Lex Ways et ISF Conseils. “Cette opération marque une étape majeure dans le développement de Credaf Group sur le marché panafricain des services financiers”.

Credaf Group a aussi évoqué “une opération stratégique créatrice de valeur”. En capitalisant sur l’expertise des équipes d’Alios Finance, et sur l’élan stratégique du groupe, cette acquisition est présentée comme une opportunité d’enrichir l’offre client avec des solutions de crédit-bail diversifiées et élargies aux innovations digitales et de déployer de nouveaux produits adaptés aux besoins spécifiques des clients avec une attention particulière portée à la qualité de service et à la célérité dans l’exécution.

« Credaf Group et les équipes d’Alios Finance s’engagent dans une intégration progressive et harmonieuse, visant la continuité des activités, l’amélioration constante de la qualité de service, la valorisation des talents, la fidélisation de l’ensemble des portefeuilles clients, ainsi que l’intégration de nouvelles niches de développement ».

Credaf Group, holding financière tournée vers l’excellence et l’innovation se positionne comme un acteur majeur des services financiers sur le marché panafricain. Avec des solutions innovantes, Credaf Group entend déployer dans ses filiales de nouveaux produits adaptés au besoin des clients avec un accent particulier sur la qualité de service et la célérité dans l’accompagnement et le financement des différents opérateurs économiques.