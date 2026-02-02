Bamboutos de Mbouda : mobilisation générale de Nganou Djoumessi

Face à la situation préoccupante que traverse l’Association Sportive Bamboutos de Mbouda, le ministre des Travaux publics, élite du département des Bamboutos, a décidé de prendre les devants. Dans une initiative forte, il a adressé une invitation à Justin Blaise Tagouh, ancien président d’honneur du club, ainsi qu’aux forces vives du département, en vue d’une concertation prévue le 04 février 2026 dans son cabinet ministériel.

Pour le ministre, Bamboutos FC demeure un symbole fondamental : « L’association sportive Bamboutos de Mbouda est un outil de rassemblement, le point d’orgue de notre unité et un instrument de notre solidarité commune ». Constatant les secousses répétées qui fragilisent le club, il appelle à une mobilisation collective afin de préserver son rayonnement et l’image du département des Bamboutos.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





La rencontre annoncée vise à poser les bases d’une relance durable. L’ordre du jour prévoit notamment la présentation de la situation générale et financière du club, l’examen des mesures préparatoires pour une participation honorable et victorieuse au championnat national, l’étude des mécanismes de gestion rationnelle, ainsi qu’une levée de contributions financières pour soutenir le club.

Cette initiative intervient dans un contexte sportif particulièrement critique. Pour son entrée en lice en Elite Two, le 31 janvier 2026 face à Avion Academy, Bamboutos de Mbouda a vécu une véritable débâcle organisationnelle. Le club s’est présenté avec seulement huit joueurs, sans entraîneur sur le banc, faute de licences. Après quinze minutes de jeu, deux joueurs ont été évacués sur civière, réduisant l’effectif à six éléments, gardien compris. Conformément aux règlements, l’arbitre a mis fin à la rencontre.

Cette crise s’inscrit également dans la continuité de la démission de Justin Blaise Tagouh, annoncée le 20 mars 2025. Dans son communiqué, il déclarait : « Après plusieurs années d’engagement et de dévouement envers Bamboutos Football Club de Mbouda, j’ai pris la décision de démissionner de mon poste de président d’honneur ».

Plus que jamais, l’avenir de Bamboutos FC semble dépendre d’une réponse collective, à la hauteur de son histoire et de sa place dans le football camerounais.