Cameroun : 5 mois après sa nomination, Benoît Angbwa démissionne de son poste de SGA de la Fecafoot

Dans une lettre adressée au président de la fédération Cameroun de Football ce 07 avril 2025, Benoit Angbwa annonce sa démission.

Seulement cinq mois après sa nomination au poste de secrétaire général adjoint, l’ancien footballeur Benoît Angbwa quitte son poste. Ce dernier avait été nommé et installé par le président de la Fecafoot, Samuel Eto’o en novembre 2024.

S’adressant à Samuel Eto’o dans sa lettre de démission, il a écrit : « j’ai l’honneur de vous faire part de ma décision de démissionner de mes fonctions de Secrétaire Général Adjoint de la Fédération camerounaise de Football. Cette décision, mûrement réfléchie, est motivée par des conditions de travail devenues exécrables et incompatibles avec l’exercice serein et efficace de mes missions, en raison du harcèlement moral et psychologique dont j’ai été victime de la part du Secrétaire Général en fonction », lit-on.

Il souligne que, malgré son engagement et son attachement aux valeurs de la Fédération, l’environnement professionnel actuel ne lui permet plus d’évoluer dans un cadre propice à l’épanouissement et à la performance.

« Les faits de harcèlement évoqués supra se traduisent notamment par: propos méprisants et dévalorisants, parfois insultants; Restrictions excessives entravant l’exercice de mes fonctions; Antipathie et agressivité verbale; refus manifeste de collaboration et acharnement injustifié; Critiques systématiques à visée dénigrant », cite-t-il.

Il a toutefois, exprimé sa gratitude « pour les expériences professionnelles enrichissantes acquises au sein de la Fédération, et vous remercie pour la collaboration dont, j’ai bénéficié durant mon mandat ».