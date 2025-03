Cameroun : 52% des ménages ruraux manquent de service élémentaire d’approvisionnement en eau potable

Face à cette situation, les partenaires au développement s’engagent à soutenir davantage le Cameroun.

Le 04 mars 2025 à l’occasion d’une table ronde à Yaoundé, des bailleurs se sont engagés à mobiliser les financements nécessaires pour le projet de construction de 300 mini-réseaux d’adduction d’eau potable en milieu rural au Cameroun. Ces assises étaient co-présidées par le Ministre de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire, Alamine Ousmane Mey, et le Ministre de l’Eau et de l’Énergie, Gaston Eloundou Essomba, en présence des responsables d’institutions financières internationales, d’agences de coopération au développement et des administrations publiques.

Sur les 300 mini-adductions d’eau potable prévues, Gaston Eloundou Essomba souligne que la Banque mondiale s’est engagée à financer au moins une centaine d’ouvrages dans les trois régions septentrionales. La BAD, quant à elle, prévoit d’intégrer ces adductions dans le cadre de la mise en œuvre de barrages collinaires dans le Septentrion.

De plus, elle compte associer ces projets d’adduction d’eau potable à d’autres infrastructures structurantes. Les autres bailleurs de fonds ont également exprimé leur intérêt pour ce projet et ont promis de préciser leurs engagements financiers une fois leurs validations internes obtenues.Selon le ministère de l’Economie, le montant à mobiliser par le gouvernement pour la mise en œuvre de ce projet s’élève à 276 milliards de FCFA. Cette enveloppe résulte des études d’avant-projet sommaire et d’avant-projet détaillé réalisées entre 2022 et 2023 grâce aux financements de la Banque africaine de développement (BAD).

C’est dans le but de couvrir ce besoin de financement que le MINEPAT et le MINEE ont organisé cette table ronde. Selon le ministre de l’Eau et de l’Énergie, « il s’est agi de présenter les différentes études aux bailleurs de fonds afin de recueillir leurs intentions de financement ».Pour Alamine Ousmane Mey, le projet sera exécuté en plusieurs phases et impliquera de manière participative et inclusive l’ensemble des acteurs afin d’assurer une mobilisation efficace des ressources, ainsi qu’une exécution et une gestion optimales. L’innovation en matière de financement sera privilégiée, notamment par l’intégration des fonds climatiques et l’implication du secteur privé.

Le MINEPAT a également invité d’autres partenaires à s’intéresser à ce projet, qui revêt des enjeux socio-économiques majeurs pour les populations concernées.Le projet de construction de 300 mini-réseaux d’adduction d’eau potable s’inscrit dans cette dynamique, avec pour ambition d’optimiser l’efficacité des investissements dans le sous-secteur « eau potable et assainissement ». L’objectif à terme est de fournir environ 41 000 m³ d’eau potable par jour à plus d’un million d’habitants d’ici 2050.

Ce projet cible les villages et chefs-lieux d’arrondissement des dix régions du Cameroun.Les réseaux à réaliser sont conçus pour une durée de vie de 25 ans et permettront de porter l’approvisionnement journalier à 35 litres par habitant, contre 20 litres actuellement en zone rurale.L’accès à l’eau potable est une priorité de la stratégie gouvernementale de lutte contre la pauvreté, un défi particulièrement crucial en zone rurale.

D’après la première Enquête sur l’accès à l’énergie, à l’eau et à l’assainissement réalisée en 2021 par le MINEE avec l’appui de l’INS, 82 % des ménages camerounais en milieu urbain bénéficient d’un service élémentaire d’approvisionnement en eau potable, contre seulement 48 % en milieu rural. Il est donc impératif de développer les infrastructures d’accès à l’eau potable et à l’assainissement dans ces zones afin de réduire cette disparité et de contribuer aux objectifs de la SND30. Cette stratégie vise un taux d’accès à l’eau potable de 90 % d’ici 2030, contre 56 % actuellement.