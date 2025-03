Cameroun-Autoroute Yaoundé-Douala : Voici la piste d’un nouveau financement

Selon le ministère camerounais de l’Economie, la Société Islamique d’Assurance des Investissements et de Crédit à l’Exportation (ICIEC) a réaffirmé son engagement à accompagner le Cameroun dans la construction de l’autoroute Yaoundé-Douala (Phase 2).

Alamine Ousmane Mey, ministre de l’Economie au Cameroun a accordé une audience le 17 mars 2025 à une délégation conjointe de la Standard Chartered Bank (Royaume-Uni) et de l’ICIEC.

Conduite par Raphael FOFANA de l’ICIEC et Mustafa SAJJAD de Standard Chartered Bank, cette mission, qui se tient du 17 au 18 mars 2025, s’inscrit dans le cadre des procédures internes d’approbation de la Société Islamique d’Assurance des Investissements et de Crédit à l’Exportation. Son objectif principal est d’évaluer les aspects financiers et techniques du projet en vue de l’octroi d’une couverture d’assurance pour le financement des travaux. En effet, l’ICIEC, en tant que société multilatérale d’assurance-crédit, envisage de couvrir les risques liés au financement de cette infrastructure stratégique, ainsi que d’autres projets routiers d’envergure au Cameroun.

Les échanges entre le MINEPAT et ses hôtes ont également permis de faire le point sur l’état de la coopération entre le Cameroun et l’ICIEC, mettant en lumière les réalisations passées et les perspectives futures de ce partenariat. Membre de l’ICIEC depuis sa création, le Cameroun a déjà bénéficié de son soutien financier dans le cadre de la couverture des risques pour la construction du Complexe Sportif de Japoma à Douala. Ce nouvel engagement de l’ICIEC dans la construction de l’autoroute Yaoundé-Douala (Phase 2) vient ainsi renforcer cette collaboration et témoigne de l’attractivité du pays pour les investisseurs internationaux.

« L’implication de l’ICIEC dans la réalisation de l’autoroute Yaoundé-Douala (Phase 2) marque une avancée significative dans le déploiement des infrastructures majeures du pays. Elle reflète également la volonté du gouvernement camerounais d’assurer le succès des grands projets structurants à travers des partenariats stratégiques solides. Avec ce nouvel appui, le Cameroun poursuit son ambition de moderniser son réseau routier et de renforcer son attractivité économique, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles opportunités d’investissement pour les années à venir », souligne le Minepat.

En mémoire, les travaux de conception et réalisation de la phase 2 de l’autoroute Yaoundé-Douala, qui s’étend sur 141,1 km et relie Bibodi à Douala, ont été lancés ce 2 octobre 2024 par le Ministre des Travaux publics.

S’agissant du coût, le montant estimé à près de 880 Milliards pour cette phase 2 a été évoqué. Le Ministre des Travaux publics a précisé à cet effet que les travaux seront exécutés sur la base d’un marché à prix unitaires, où l’entreprise sera rémunérée sur la base de ses prestations réalisées.

Les caractéristiques essentielles de l’infrastructure ont quant à elles été présentées au cours de l’exposé déroulé par l’entreprise CFHEC, par la voix du Directeur du projet, M. Wen. L’on retiendra donc que l’autoroute Yaoundé-Douala, Phase 2, va s’étendre sur une longueur totale de 141,1 km avec 34,5 km de bretelles de raccordement au réseau routier existant.

Le tracé des travaux du projet de l’autoroute Yaoundé-Douala (phase II) comprend cinq tronçons : don’t Bibodi – Bodmon : 39,5 km, Bodmon – Edéa Est (Song Dong) : 34 km, Edéa Est (Song Dong) – Edéa Ouest (Logbadjeck) : 30 km, Edéa Ouest (Logbadjeck)– Pitti gare : 18 km et Pitti gare – Massoumbou : 19,5 km.

Relier les villes de Yaoundé et Douala, fluidifier les échanges au sein de la sous-région Afrique centrale par le biais des corridors Douala-N’Djamena, Douala-Bangui et Douala-Brazzaville, améliorer le transport et le transit sur les corridors sus-mentionnés et contribuer au développement des localités traversées par l’infrastructure, sont entre autres les objectifs à atteindre par l’exécution des travaux de conception et de réalisation de la phase 2 de l’autoroute Yaoundé-Douala.