Cameroun : Cabral Libii rend hommage à Ntufinga décédé

Le président national du Parti camerounais pour la réconciliation nationale se souvient de la bonne humeur que l’humoriste a distillée de son vivant.

L’actualité ce matin carbure à zéro dans la capitale politique du Cameroun. Le « Zéro mondial » a quitté la scène. Plus de sourire à gogo, les éclats de rire que ses prestations provoquaient laissent place aux lamentations. Et comme on pourrait le répéter en se référant aux saintes écritures, « zéro la vie », u la vie c’est zéro. L’artiste Ntufinga est décédé au petit matin du jeudi 20 février 2025 des suites de maladie à Yaoundé. Dans le silence, l’humoriste range son costume de scène inspiré de celui du regretté Kankan suite à la mort duquel il a su prolonger le rire et rien que le rire. De nombreux fans se souviennent à présent des moments de joie offerts par le talentueux humoriste.

« Quand on est de ma génération, on a forcément dans ses souvenirs les saillies humoristiques et sarcastiques de Ntufinga. Par son costume, ses mimiques et le codage de sa voix, il aura été un talentueux continuateur de l’ouvrage de Jean Miché Kankan. Sincères condoléances à tous ceux qui sont éprouvés de plus près par son départ. Paix à l’âme de cette figure remarquable la comédie camerounaise », écrit Cabral Libii, homme politique et député de la nation.