Cameroun : démission et rétractation de Marc Brys, Samuel Eto’o déballe les faits

Dans une correspondance adressée au ministre des Sports et de l’Education physique et dont la copie de la décharge est accessible sur la Toile, le président de la Fédération camerounaise de football lève le voile sur les faits.

La Fédération camerounaise de football n’entend pas se laisser faire. Face aux accusations de « manipulation » faites à son encontre par le ministre des Sports et de l’Education physique, Narcisse Mouelle Kombi, dans son communiqué portant démenti de la démission du coach Marc Brys, le 23 juillet dernier, Samuel Eto’o répond. En substance, le président de la Fédération dénonce les allégations de « manipulation », remet en cause celles du piratage de la messagerie de Marc Brys, et tente de tirer au clair la dette salariale de l’entraîneur en question.

Sur la « manipulation », le président de la Fédération rappelle que l’instance dont il a la charge n’a pas été associée à la négociation du contrat entre l’Etat et Marc Brys. La Fecafoot n’en connaissait pas non plus les termes, en l’occurrence les modalités de paiement du salaire de l’entraîneur. Par conséquent, « ne pourrait ourdir une manipulation en spéculant sur leur irrégularité ». Sur la dette salariale, le président de la Fécafoot soutient sur la base du communiqué du ministre que jusqu’au 18 juillet, le problème de la dette se posait selon le Minsep. Mais, la lettre de démission date du 21 juillet. Ce qui laisse un doute sur l’indication ministérielle. À celle du piratage de la messagerie de Marc Brys, la Fecafoot dit avoir reçu le courrier physique.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Ne pouvant laisser cet état de choses prospérer, la Fécafoot a décidé de remonter à la genèse de l’histoire. Selon elle, tout a commencé le 22 juillet dernier lorsque la Fecafoot a reçu de Marc Brys un courrier recommandé par le biais d’un service de messagerie mondialement reconnu. Le courrier comprenait une lettre portant résiliation unilatérale du contrat ; sept pages photocopiées du contrat signé le 08 avril 2024 ; une photocopie de la correspondance confidentielle du ministre des Sports adressée au ministre des Finances le 15 mai 2024 sollicitant la prise en charge du nouvel encadrement technique.

À la lecture des dits documents, la Fédération a découvert les termes du contrat liant l’Etat du Cameroun à l’entraineur Marc Brys. L’article 7 alinéa 4 prévoit le versement de la valeur résiduelle du contrat à titre de compensation au profit du coach. Et ce, au cas où ce dernier résilie le contrat de manière unilatérale pour un motif valable (non-paiement des rémunérations et primes au-delà de 60 jours). Marc Brys a ainsi mis en valeur cette clause à son profit après avoir constaté sa non-rémunération au-delà des 60 jours arrêtés de commun accord avec le Minsep.

Au terme de sa démonstration, Samuel Eto’o affirme que « Marc Brys a bel et bien rompu, en connaissance de cause, sa relation contractuelle avec le Cameroun avec effet immédiat ». L’ancien capitaine des Lions, n’accepte pas que cette politique salisse l’Histoire glorieuse des Lions indomptables ou le prestige attaché à l’image de marque du Cameroun.