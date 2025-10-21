Cameroun : des manifestations prennent forme pour réclamer la vérité des urnes

Depuis le soir du 20 octobre la ville de Garoua connait le déploiement des manifestants dans les rues. Depuis la matinée du 21 octobre, des soutiens de l’opposant menacent de marcher sur la capitale.

Les manifestations tendent à prendre l’ampleur dans la ville de Garoua, fief d’Issa Tchiroma Bakary, candidat qui revendique sa victoire à l’élection présidentielle du 12 octobre 2025. Selon nos sources, depuis le soir du 21 octobre, des manifestants, à pied ou à moto, circulent et marchent dans les rues scandant haut et fort le nom du candidat du Front pour le salut national du Cameroun. Le soir, des jeunes se sont munis des couvercles de casseroles et autres objets bouillants les jouant en marchant comme des instruments de musique.

Ce matin, alors que les tendances des résultats provisoires sont connues, des manifestants ont repris la marche dans les rues de la capitale régionale de Garoua, ville où réside Issa Tchiroma Bakary. Sur les enseignes que les jeunes manifestants tiennent, on peut lire sans ambiguïté « le peuple compte sur l’armée pour le changement comme partout dans le monde ».

Dans la ville de Yaoundé cette matinée, quelques soutiens courageux du candidat Issa Tchiroma ont entamé un mouvement de protestation contre les résultats officiels que les institutions s’apprêtent à proclamer. La principale raison qui les a emmenés dans la rue est inscrite sur une banderole : « Nous réclamons notre victoire sortie des urnes le 12 octobre 2025 ». Les manifestants ont tôt fait face aux forces de maintien de l’ordre déployées dans la ville. Ces dernières ont dispersé les marcheurs alors qu’ils attiraient déjà l’attention des passants et des habitants de la ville. D’après certaines sources, des manifestants dispersés n’entendent pas abandonner leur projet. Mais les policiers et les gendarmes restent postés dans les carrefours et les endroits identifiés comme potentiels foyers de manifestations.