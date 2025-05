Cameroun-Entrée Est de Douala : le travaux routiers sont toujours en cours

Selon le ministère des Travaux publics, les travaux d’améngement de la phase 2 de ce projet sont à 89 % de réalisation.

Au 6 mai 2025, l’avancement des travaux routiers est précisément de 89% pour une consommation des délais à date de 90%. Selon le maitre d’ouvrage, les défis à relever sont désormais liés à la mise en œuvre de la couche de roulement en béton bitumineux, sur cet itinéraire de 2 x 2 x 3 voies, qui permettra de fluidifier le trafic à ce point stratégique du corridor Douala-Ndjamena.

L’objectif de l’entreprise MAG SARL, cocontractant de MAGIL dans la réalisation des travaux routiers, est d’achever la mise en œuvre de la couche de base et les autres prestations, pour entamer l’exécution de la couche de roulement et la signalisation. L’avancement linéaire le long de la section courante par tâches, fait état de ce que la couche de fondation est réalisée dans les sens 1 et 2 sur 8,400 km et 8,480 km et la couche de forme est exécutée dans le sens 1 à 8,560 km et dans le sens 2 à 8,620 km. La couche de base en grave bitume est exécutée dans le sens 1 sur 7,130 km et dans le sens 2 sur 7,630 km. Pour ce qui est de la pose des caniveaux, dans le sens 1 et dans le sens 2, on note un linéaire de 8670 km exécuté. Les bordures réalisées dans le sens 1 couvrent 7,630 km et dans le sens 2, elles sont réalisées sur 7,300 km. S’agissant de la mise en œuvre des séparateurs en béton armé, 5780 ml ont été exécutés dans le sens 1 et 5070 ml dans le sens 2. Sur les voies alternatives, les travaux avancent également. Sur l’itinéraire École publique Yatchika – Carrefour ARI, les travaux sont exécutés à 28%. Les travaux liés à la construction de l’ouvrage de Japoma vont démarrer avec l’achèvement des études d’exécution qui sont en cours.

En rappel,le projet prévoit l’aménagement des voies alternatives, le déplacement des réseaux d’eau, d’électricité et de téléphone, l’élargissement de 2×1 voies à 3×2 voies de 3,50m avec une plateforme d’une largeur de 34m du PK10+400 au PK 19+300, la construction de quatre giratoires au carrefour ARI, à l’hôpital gynéco, Yassa et Japoma, la construction des ouvrages d’art et d’assainissement dont un échangeur type PIPO au Carrefour YASSA et un échangeur de Type SPDA à l’entrée du stade de JAPOMA, l’élaboration et le suivi d’un Plan environnemental et social, la construction des équipements urbains et publics, la signalisation routière, l’éclairage public et les aménagements paysagers.

L’objectif du projet est de décongestionner la Nationale 3 à l’entrée Est de la ville de Douala, afin de permettre une traversée de la ville sans encombrement, de favoriser la circulation des personnes et des biens, en promouvant les mobilités urbaines, d’améliorer le cadre de vie des populations, de faciliter les échanges entre les quartiers traversés par la N3, d’améliorer la sécurité routière en aménageant des zones de traversée piétonnes et des stationnements adéquats et de soulager les populations des nuisances quotidiennes.

Soulignons que, la réhabilitation de la pénétrante Est de Douala phase 2 et travaux connexes, est financée par deux prêts d’environ 100 milliards de FCFA, dont un de 88,9 milliards de FCFA de la Standard Chartered Bank de Londres et l’autre de 10,1 milliards de FCFA de la Société commerciale de banque Cameroun (SCB Cameroun), filiale du Marocain Attijariwafa.