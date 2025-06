Cameroun-Fecafoot : une plainte pour détournement de fonds cible Samuel Eto’o

Guibai Gatama, membre du Comité exécutif de la Fédération camerounaise de football, porte plainte contre le président de ladite fédération, Samuel Eto’o.

La Commission d’éthique de la Fédération camerounaise de football est appelée à connaître d’une affaire de corruption et détournement de fonds. L’affaire oppose le plaignant, Guibai Gatama, aux trois présumés suspects à savoir le président de la Fecafoot Samuel Eto’o, l’ancien coordonnateur général des sélections nationales Benoit Angbwa, et l’ancien secrétaire général de la fédération Blaise Djounang. Le premier accuse les trois derniers de « corruption, détournement de fonds et complicité de détournement », des infractions prévues et punies par les articles 21 et 27 du code d’éthique de la Fécafoot.

Les faits remontent à 2023, se déroulent autour de l’organisation du match amical Cameroun contre Russie du 12 octobre 2023 à Moscou. Il y a quelques jours, les médias ont publié des documents internes à la fédération révélant que la RFU a viré un montant de 455 000 euros destiné à la Fecafoot dans un compte privé de Samuel Eto’o domicilié dans une banque au Qatar. L’argent était destiné à l’organisation du match amical. Selon le plaignant, l’opération a été réalisée avec la complicité de Blaise Djounang et de Benoit Angbwa.

« In est inacceptable que ces fonds appartenant à la Fédération soient logés dans un compte personnel, fût-il celui de son président. La Fecafoot est un patrimoine commun et ne peut être assimilé à la propriété d’un individu ou d’un groupe », s’indigne Guibai Gatama.

En face, le camp des suspects se défend en expliquant que le virement a été fait dans le compte de Samuel Eto’o avec l’accord du Comité exécutif de la Fédération. L’opération a transité par ce compte en raison du contexte mondial tendu avec différentes crises en cours au moment des faits. Le Comité exécutif assure par ailleurs que les fonds ont été transférés du compte personnel de Samuel Eto’o vers un compte de la fédération camerounaise de football.

L’affaire parvient à la commission éthique de la fédération quelques jours après que cette instance a décidé de suspendre Gérémi Njitap, ancien Lion et président du Syndicat national des footballeurs du Cameroun (Synafoc), des activités du football pour une période de cinq ans et de lui infliger une amende de 10 millions de francs Cfa. Tout se passe alors que le mandat de Samuel Eto’o à la tête de la fédération est sur le point de s’achever.