Cameroun : Ferdinand Ngoh Ngoh était au Port de Douala

Le ministre d’État et Secrétaire Général de la Présidence de la République, Ferdinand Ngoh Ngoh à la tête d’une délégation de 4 membres du gouvernement( Minrex, Mint, Minddevel, Ministre Mbarga Mboua) a effectué une visite de travail au Port Autonome de Douala et au Combinat Portuaire de Douala-Bonabéri.

Une délégation des membres du gouvernement avec à sa tête Ferdinand Ngoh Ngoh a visité le Port Autonome de Douala le 15 mars 2025. Selon le Port de Douala, cette visite vise à évaluer les progrès réalisés dans le cadre de l’implémentation du Schéma directeur de développement. Une matérialisation de la promesse électorale du Président Paul Biya du 6 octobre 2011.

Lors de sa visite, Ngoh Ngoh constate en ce moment, les avancées significatives réalisées, notamment la rénovation et la modernisation des infrastructures portuaires, telles que : la voie de contournement et de dessertes; le parking de camions de 30 000 m²; le Terminal polyvalent bois; le Terminal à Conteneurs; les Silos; le Magasin cales; le Centre de la Documentation et des Archives; les engins nautiques( dragues, Remorqueurs etc); l’appontement pétrolier sur Duc d’Albe; le Poste de contrôle de Douala Port Security.