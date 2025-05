Cameroun : la Banque mondiale approuve 117 milliards F pour favoriser l’accès à l’eau potable

L’enveloppe va aider à améliorer la gestion des ressources en eau et accroître l’accès aux services d’eau et d’assainissement dans certaines régions du Cameroun.

La Banque mondiale a approuvé le 07 mai 2025 la première phase du Programme de sécurité de l’eau au Cameroun dans le cadre d’une approche programmatique à phases multiples (MPA). L’objectif global du programme est de renforcer les institutions, améliorer la gestion des ressources en eau et accroître l’accès aux services d’eau et d’assainissement dans certaines régions du Cameroun.

Le MPA est doté d’une enveloppe de 950 millions de dollars, comprenant des crédits de l’Association internationale de développement (IDA) et d’autres sources, pour une durée totale du programme de 11 ans (mai 2025 à mai 2036) et qui se déroulera en trois phases : une première phase de 200 millions de dollars soit (117 220 480 000FCFA) approuvée le 07 mai 2025; une deuxième phase de 400 millions de dollars singapouriens ; et une troisième phase de 350 millions de dollars singapouriens.

« Le Cameroun est encore loin de ses cibles à l’horizon 2030 qui sont de porter l’accès à l’eau potable à 77 % et l’accès à l’assainissement à 56 % en milieu rural », a déclaré Cheick F. Kanté, directeur de division pour le Cameroun. Ce nouveau programme devrait fournir de l’eau potable à environ 3,9 millions de personnes et des services d’assainissement à 2,9 millions de personnes. Il appuiera une approche systématique et structurée du renforcement des capacités et des connaissances afin d’encourager l’efficacité, de promouvoir la viabilité financière et de stimuler la transformation du secteur de l’eau.

Cette première phase vise à renforcer les capacités institutionnelles pour la mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) et accroître l’accès aux services d’eau et d’assainissement dans certaines zones du Cameroun. Il aidera le gouvernement à améliorer les cadres institutionnels de la GIRE et de la fourniture des services d’eau, à mettre en place un programme d’allocation des ressources financières pour améliorer l’accès aux services dans les phases ultérieures, et à investir dans la sécurité hydrique et l’assainissement dans les zones rurales et semi-urbaines prioritaires, notamment l’Adamaoua, le Nord et l’Extrême-Nord du Cameroun, ainsi qu’à Yaoundé et Douala.