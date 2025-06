Cameroun : la Fécafoot colle cinq ans d’interdiction et 10 millions d’amende à Jérémi Njitap

La Fédération camerounaise de football a rendu une décision suspendant le président du Syndicat national des footballeurs du Cameroun des activités sportives.

Pendant cinq ans, à compter du 28 mai 2025, l’ancien Lion indomptable Jérémi Sorel Njitap est interdit d’exercer toute activité sportive. La chambre de jugement de la commission d’éthique de la Fédération camerounaise de football condamne aussi l’intéressé à payer une amende de 10 millions de francs CFA pour violation des règles de conduite générale de l’article 13 alinéas 1 et 3 du code d’éthique de la Fécafoot.

Comme lui, le secrétaire général du même syndicat, Daniel Blaise Ngos, écope d’une interdiction d’exercer toute activité sportive durant une période de deux ans et d’une amende de 5 000 000 de francs Cfa. Il est rendu coupable de violation des règles de conduite générale et de manque de loyauté des articles 13 alinéa 1 et 15 du code d’éthique de la Fécafoot.

Les deux responsables du Syndicat national des footballeurs du Cameroun tombent sous le coup de la sanction suite aux événements survenus à Bouaké dans le vestiaire des Lions indomptables en marge du match Cameroun-Gambie lors de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire. Le 23 janvier 2023, suite à la victoire des Lions sur la Gambie, les anciens Lions dont Samuel Eto’o, Roger Milla, Jérémi Sorel Njitap ont accouru dans les vestiaires pour féliciter les joueurs.

Dans la foulée, deux éléments de la sécurité de la Fédération camerounaise de football, sur instruction du président Samuel Eto’o, interpellent Jérémi Njitap et lui demandent de sortir des vestiaires au moment où ce dernier serre la main de ses cadets victorieux de la Gambie.

Jérémi Njitap ne va pas s’exécuter, leur demandant de dire à celui qui les envoie de venir lui-même le faire sortir. Constatant que la cible s’opposait à leur intervention, les deux officiers de police se sont retirés tandis que le chef du protocole du président de la Fécafoot, Etienne Tamo a pris la relève pour tenter une épreuve de force. Mais, lui non plus ne réussira pas à expulser l’ancien Lion des vestiaires.