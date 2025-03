Cameroun : la société Caminco SA va exploiter la mine d’or de Mborguene à l’Est

Le Ministre des Mines, de l’Industrie et du Développement Technologique le Pr FUH CALISTUS GENTRY a présidé la cérémonie de signature de la convention minière entre l’État du Cameroun et la société Caminco S.A.

L’Etat du Cameroun à travers son ministère des Mines a signé le 14 mars 2025 une convention relative à l’exploitation de sa mine d’or de Mborguene dans la région de l’Est. Selon le ministère des Mines, cette Convention historique offre des retombées socio-économiques bénéfiques pour le Cameroun en général et les populations riveraines en particulier. Outre la création de plus de 100 emplois directs et plusieurs emplois indirects, et une contribution véritable à l’économie nationale.

Établie sur une superficie de 500km2, les travaux de recherche ont permis de mettre en évidence un gisement de cinq millions de tonnes de minerai avec une teneur de 1,89g/t. Notons que, ladite convention fait une part belle à la Caminco S.A, comprenant 3% au profit de l’Etat, 1% au bénéfice de la SONAMINES, 4% au profit des actionnaires locaux et 5% pour la taxe ad valorem.

En plus de ce mécanisme de partage de production, l’on note d’autres retombées financières telles que: le fonds de développement du secteur minier au taux de 0,5% de la valeur de production annuelle brute de Caminco S.A ; le compte spécial de développement des capacités locales au taux de 0,7% du montant total du chiffre d’affaires hors taxes de la société Caminco S.A ; les droits de la concession domaniale fixés à 75.000 FCFA/Km2/an ; la taxe à l’exportation au taux de 5%.

Par ailleurs, la société Caminco S.A représentée par son PDG Roger BOGNE envisage également le développement des infrastructures, le transfert de technologie, la construction d’un centre de formation aux techniques d’exploitation et de traitement du minerai, l’instauration d’au moins 20 stages académiques par an aux étudiants des écoles et structures de formation dédiées aux métiers de mines et des carrières, le développement de la zone du projet, l’augmentation du pouvoir d’achat des collectivités locales.