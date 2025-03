Cameroun : lancé en 2022, Paul Biya envoie Ngoh Ngoh sur le chantier de la Boucle de la Lekié (81km)

Cette assertion trouve son explication dans la mission stratégique que le ministre d’Etat, Secrétaire général à la Présidence de la République, Ferdinand Ngoh Ngoh a effectuée ce dimanche 9 mars 2025 sur les sections de la route dite Boucle de la Lekié. Le projet, d’un linéaire de 81 km, a pour but de désenclaver sur 81 km, des bassins de production de la Lekié.

Dès son arrivée au point kilométrique 00 du projet à l’échangeur de Nkolbisson, le Secrétaire Général à la Présidence de la République, en présence du Ministre des Travaux Publics, s’est montré préoccupé par le démarrage des travaux sur la section urbaine du projet. Premier arrêt, la rivière Mefou, non loin du point kilométrique 00, où la construction d’un pont de 21 ml est prévue, sous la maîtrise d’ouvrage du Conseil régional.

Aux points kilométriques 4, 5 et 5+400, le Secrétaire Général à la Présidence de la République s’est préoccupé des problèmes liés au déplacement des réseaux, à l’occupation des emprises par des habitations et aux diligences liées à cet effet, non sans avoir examiné un problème identifié au point kilométrique 5+400 en rapport avec des exutoires.

Dans la même veine, l’hôte du projet a parcouru une bande bitumée de la section 2, Echangeur Zamengoue-Ekekam-Evodoula, il était précisément 9h 40. L’objectif visé à travers le parcours de ces sections en travaux, est de lever toutes les contr aintes à l’avancement du projet, pour une livraison des travaux dans les délais.

Pourtant, les travaux sur la boucle de la Lékié ( 81,5 km ) ont démarré en décembre 2022. Rendus au 19 octobre 2024, ils étaient réalisés à hauteur de 31,61% seulement. Confiés de gré à gré à Arab Contractors pour une durée de 24 mois et un budget prévisionnel de 31 milliards de F, le chantier devait en principe s’achever en décembre 2024.