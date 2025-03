Cameroun : le gouvernement annonce les travaux sur la falaise de Dschang

Théâtre d’un double éboulement meurtrier depuis le mois de novembre 2024, le ministère des Travaux publics annonce la reconstruction de la traversée de cette falaise.

Le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi, procédera, le 15 mars 2025 à Dschang, au lancement des travaux de reconstruction de la traversée de la falaise de Dschang, à la suite des éboulements de terre survenus le 5 novembre 2024.

Selon la note du ministère des Transports datée du 13 mars 20025, le tracé actuel s’étend sur 367 mètres linéaires ripé à 100 mètres du tracé initial de 732 mètres linéaires et l’option technique soutenue à travers ces travaux, a pour avantage, de comporter un système d’assainissement comprenant des drains et un ouvrage hydraulique de gestion des eaux pluviales et des sources d’eaux permanentes.

« Ces travaux qui seront réalisés par l’entreprise China First Highway Engineering Company intègrent les progrès techniques et des innovations technologiques adaptés à la spécificité des sols de la zone du projet. Par ailleurs, la construction d’un mur de soutènement de grande hauteur en béton armé est prévue, dans le but de renforcer la stabilité de l’infrastructure », lit-on dans le communiqué du ministre.

Ce lancement de reconstruction intervient quelques jours après le blocage par le gouverneur de la région de l’Ouest d’un pont de circonstance aménagé par les populations.

« Le Gouverneur de la Région de l’Ouest a l’honneur de porter à la connaissance des populations de sa circonscription administrative en général et les usagers de la route régionale numéro 0606 que selon les dernières informations reçues du Ministre des Travaux Publics, les travaux de reconstruction de la zone du double éboulement du 05 novembre 2024 à la Falaise de Dschang sont confiés à l’entreprise CFHEC déjà sélectionnée au terme d’une procédure d’appel d’offres au MINTP, et le démarrage effectif de ces travaux est imminent. Par conséquent, toute initiative privée d’aménagement d’un pont provisoire de franchissement à proximité de cette zone par quiconque reste proscrite, la zone étant extrêmement dangereuse, surtout avec le début imminent des pluies suivant les prévisions météorologiques contenues dans les bulletins saisonniers de l’Observatoire National des Changements Climatiques (ONACC) », indiquait le gouverneur de la région de l’Ouest le 05 mars dernier.