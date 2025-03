Cameroun : le gouvernement reçoit des entrepreneurs Camerounais venus d’Allemagne

Sous la conduite de Son Excellence Dr. Corinna FRICKE, Ambassadrice de la République fédérale d’Allemagne au Cameroun, cinq jeunes entrepreneurs ont été reçus en audience le 19 mars 2025 par le Ministre de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire, Alamine Ousmane MEY.

Le gouvernement perçoit sa diaspora camerounaise en Allemagne comme un levier potentiel de croissance économique. Dans cette idée, Alamine Ousmane Mey a reçu en audience des jeunes entrepreneurs camerounais venus d’Allemagne.

Au cours de cette rencontre, ces jeunes Camerounais de la diaspora allemande ont eu l’occasion de présenter au ministre Alamine OUSMANE MEY, des initiatives prometteuses susceptibles de contribuer au développement du Cameroun. Il s’agit de cinq entreprises œuvrant dans les domaines de l’énergie hydraulique (DSD NOELL GmbH et BIIL), l’Innovation Technologique (KOTHES GmbH), la finance (Seed Finance) et le Consulting (serViiZ Management Consulting). C’était aussi l’occasion pour eux d’explorer les possibilités de soutien du Ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire (MINEPAT).

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





A l’occasion, l’Ambassadrice d’Allemagne au Cameroun, Dr Corinna FRICKE, a souligné l’importance de l’investissement privé dans le développement des activités économiques au Cameroun.

Face à la presse au sortir de cette audience, Victoire Djanhan, fondatrice de SEED Finance, a présenté son approche pédagogique novatrice. Elle a mis en avant l’objectif de sa fintech : développer une culture financière des PME camerounaises dans l’optimisation de leur budget (réduction des coûts, investissement de la trésorerie et gestion des risques), et sensibiliser les camerounais à une meilleure gestion économique.

Selon le Minepat, Cliff Michel Zafack, représentant de KOTHES Smart Information Solutions, a également exposé ses solutions de génie logiciel. Ces technologies promettent d’améliorer considérablement les performances dans des domaines variés, tels que la robotique, l’élevage et l’automatisation des processus agricoles, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives d’exportation pour les opérateurs locaux.

De son côté, Adam Nyanda, représentant de la société DSD NOELL, a souligné les atouts d’une expertise camerouno-allemande en matière de construction et de réhabilitation de barrages hydroélectriques. Après les récents travaux de réhabilitation du barrage d’Edéa, DSD NOELL ambitionne, avec l’appui du Minepat, de contribuer à la finalisation des barrages de Lagdo et de Songloulou, renforçant ainsi la capacité énergétique nationale.

Le Ministre Alamine Ousmane MEY, attentif à toutes ces propositions, a exprimé son intérêt pour ces initiatives. Il a instruit ses services compétents d’évaluer ces projets afin d’envisager les actions à entreprendre.