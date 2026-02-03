Cameroun : le journaliste Brand Kamga remis en liberté provisoire

Le juge a décidé ce 03 février 2026 d’accorder la liberté provisoire au journaliste en service à Naja TV.

Après deux semaines de détention à la prison de Kondengui à Yaoundé, le journaliste Brand Kamga, présentateur de l’émission Sans Tabous sur Naja Tv bénéficie d’une mise en liberté provisoire. Le tribunal a pris la décision ce mardi au terme de l’audience renvoyant au 17 février prochain pour « l’exécution avant dire droit et poursuite des débats » comme l’a précisé Me Hypolite Meli, son conseil.

L’avocat a déclaré à la presse au sortir de l’audience que la décision de la remise en liberté est une victoire sur les violences policières, sur les violences judiciaires et sur les forces tapies dans l’ombre et qui veulent faire taire le journaliste. Brand Kamga est écroué à la prison depuis le 19 janvier 2026. Il est poursuivi pour « tentative d’enlèvement d’enfant » sur une plainte introduite par Annette Josiane Wandji qui l’accuse d’avoir tenté d’enlever son fils à son école. Pourtant, le journaliste menait plutôt une enquête journalistique sur un fait social, a rappelé l’avocat du présentateur Tv.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Tandis que le conseil de Brand Kamga se réjouit d’une victoire, l’avocat de la plaignante se réserve de commenter la décision du tribunal. Me Jules Bertin Fongang, dénonce pour sa part la cabale médiatique et l’ensemble des actes diffamatoires et de propagation de fausses nouvelles à l’encontre de sa cliente.

Pour la suite des procédures, Brand Kamga va comparaitre libre. Le 19 janvier, invité par son enquêteur à se présenter devant l’officier de police judiciaire, le journaliste ne rentrera pas à la maison. Au terme de l’audition l’officier de police décide de le déférer devant le parquet qui plus tard ordonnera de le placer en détention provisoire. Le 20 janvier dernier, il a comparu pour la première fois devant la chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Yaoundé Ekounou.