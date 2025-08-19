Cameroun : le ministre des Sports clarifie les règles applicables aux élections à la FECAFOOT

Dans une correspondance adressée à Aboubakar Alim Konaté, vice-président de la fédération camerounaise de football (Fecafoot), le ministre des Sports et de l’Education physique lève un pan de voile sur les statuts en vigueur à la Fecafoot.

La correspondance du ministre Narcisse Mouelle Kombi en date du 19 août 2025 répond à une demande formulée par Aboubakar Alim Konaté, délégué de l’Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football pour la région du Nord. Elle apporte des précisions sur les statuts applicables dans le cadre du processus électoral de 2025 au sein de la fédération.

À ce sujet en substance, le ministre des Sports déclare dans sa lettre qu’aucun texte de la fédération n’est conforme aux exigences de l’article 7 de la loi n°2018/014 du 11 juillet 2018. Cet article soumet les statuts et règlements de la Fecafoot au contrôle de conformité du ministère chargé des Sports avant leur entrée en vigueur.

Dans ce sens, le membre du gouvernement précise que les statuts de la Fecafoot adoptés après l’élection du bureau exécutif de la fédération le 11 décembre 2021 n’ont pas été soumis à cette exigence. Par conséquent, ils ne sont pas applicables. Les textes qui s’appliquent par conséquent sont les statuts adoptés le 13 juillet 2021.

La déclaration du ministre entraîne des implications dans le processus électoral à la fédération. Elle met en doute l’éligibilité de Samuel Eto’o, actuel président élu le 11 décembre 2021 et dont le mandat court à sa fin. Selon l’article 46 alinéa 4 des statuts de la Fécafoot adoptés le 13 juillet 2021, « tout candidat au poste de président de la Fecafoot doit se soumettre à un contrôle d’intégrité diligenté par la commission d’Ethique de la Fecafoot et dont les modalités sont définies par le Code d’Éthique de la Fecafoot ». Selon les détracteurs de Samuel Eto’o, ce qui pourrait peser sur son éligibilité est sa condamnation en juin 2022 à 22 mois de prison par la justice espagnole pour fraude fiscale entre 2006 et 2009.

Mais, l’ancien capitaine des Lions indomptables a été élu membre du Comité exécutif de la CAF le 12 mars 2025 au Caire lors de la 14è Assemblée générale extraordinaire de la Confédération africaine de football. Avant cette élection, la même condamnation pesait sur les épaules du dirigeant sportif. Mais, elle n’a pas empêché qu’il soit élu par acclamation. Les jours qui viennent seront déterminants. Ils permettront d’être fixés de manière définitive sur la question.