Cameroun : le Port de Douala annonce l’arrivée de nouveaux remorqueurs en fin avril 2025

Quant aux officiers-Pont, il a suffit d’un mois pour maîtriser la commande de ces nouveaux navires du Port Autonome de Douala qui seront mis à la disposition de la Régie Déléguée du Remorquage pour utilisation. En février 2025 déjà , le PAD avait acquis de nouveaux remorqueurs auprès du constructeur naval DAMEN.

Il faut souligner que, le Port Autonome de Douala positionne son avenir maritime sur une base solide avec l’acquisition de nouveaux remorqueurs et le développement des compétences de son personnel. Ce projet de modernisation incarne non seulement une réponse aux défis actuels, mais également une vision audacieuse pour l’avenir du secteur maritime en Afrique centrale.

Afin de mieux se positionner dans la sous-région, le PAD implémente actuellement une stratégie de développement qui repose sur un ambitieux programme de rénovation et de modernisation des installations et des équipements portuaires, en vue d’accroître ses capacités et de renforcer les performances opérationnelles du port. Selon son Directeur général, cette stratégie est définie par un Schéma directeur de développement à long terme du Port de Douala-Bonabéri pour la période 2020- 2050 (30 ans).