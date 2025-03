Cameroun : les Lions sifflent la fin des tensions autour de la sélection nationale

Face aux tensions persistantes autour de la tanière, le capitaine Vincent Aboubakar et ses coéquipiers ont brisé le silence le 24 mars 2025 au terme de la séance d’entraînement nocturne.

Les Lions indomptables du Cameroun sèment la graine de la paix au milieu d’un terrain miné par les tensions institutionnelles. Dans une déclaration faite dans la soirée du 24 mars, le capitaine Vincent Aboubakar entouré de ses camarades dénonce les obstacles qui influencent de manière négative leurs performances sur le terrain. En premier, l’attaquant vedette cite les tensions entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports et de l’Education physique. Tensions nées de la désignation de l’équipe d’encadrement des Lions en avril 2023 et qui continuent de saper la sérénité dans la gestion de l’équipe nationale. Les Lions indomptables appellent les deux institutions à « enterrer la hache de guerre » au profit de la sérénité.

Dans le prolongement de cette situation, les rapports entre la Fédération camerounaise de football et l’entraineur sélectionneur, Marc Brys, manquent de fair play. Ils se caractérisent par des attaques et contre-attaques par médias interposés et sur le banc de touche. Les tirs nourris mettent hors-jeu l’assistant du coach. Son absence sur le banc de touche est un indice qui fait polémique. Les Lions indomptables demandent de ramener Joachim Mununga sur le banc de touche. Ils affirment leur « soutien indéfectible » à leur « sélectionneur et à son staff technique, en qui » ils disent avoir « une confiance totale ».

A la Fécafoot, les joueurs demandent de garantir « un environnement propice à la sérénité et au bon fonctionnement de notre équipe ». Le climat qui règne depuis de longs mois perturbe l’équilibre du groupe et l’éloigne des résultats. « Nous implorons la Fédération de tout mettre en œuvre pour permettre à notre sélectionneur et à son staff de travailler dans la paix et avec la stabilité nécessaire », interpellent les Lions, sans toutefois relever les écarts du sélectionneur vis-à-vis de la Fédération et de son président Samuel Eto’o.

Outre la Fécafoot, les Lions interpellent les autres acteurs du football camerounais et les invitent à privilégier « le dialogue, l’entente et l’unité ». Ils appellent à l’union sacrée pour porter l’équipe nationale à plus de victoires. « Nous sommes avant tout des sportifs, apolitiques et unis par une seule cause : porter haut le drapeau du Cameroun. Nous n’accepterons pas de devenir l’objet ou les victimes de conflits externes ».

En remerciant le peuple camerounais pour son soutien, les Lions indomptables s’engagent à plus de sacrifice, à plus d’ardeur au travail pour étancher la soif de victoires. Mais, le message des Lions suscite beaucoup de critiques de la part de l’opinion. Il semble pour certains que leur sortie jette de l’huile sur le feu.