Cameroun : les résultats du GCE AL sont disponibles

Le GCE Board a rendu publics ce 1er août 2025 les résultats du General Certificate of Education-Advanced Level, l’équivalent du Baccalauréat dans le sous-système anglophone.

Les résultats du General Certificate of Education examination- Advanced Level ont été publiés ce vendredi. Le GCE Board et le ministère des Enseignements secondaires ont mis les listes à la disposition candidats admis. Ces dernières sont disponibles et se partagent en fichier Pdf sur la Toile. Voici la liste complète des candidats déclarés admis au GCE AL session 2025. Tout à côté, les résultats du GCE OL sont aussi disponibles.

Ils étaient déjà très attendus. Il y a quelques jours une fausse alerte a été donnée via les réseaux sociaux. Une nouvelle démentie par le ministère des Enseignements secondaires avait annoncé la publication des résultats du GCE AL. Après ce vent qui n’était qu’un leurre, la fumée blanche est donc apparue. Les listes sont publiées presqu’au même que celles des candidats déclarés admis au Probatoire de l’enseignement secondaire général.