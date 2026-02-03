Cameroun/ Mercato : Fabrice Ondoa rebondit en Macédoine du Nord

Le champion d’Afrique 2017 s’est engagé avec un club de la Macédoine du Nord pour une période de six mois.

Libre de tout contrat depuis plusieurs mois, Fabrice Ondoa a enfin trouvé un point de chute. Le gardien de but international camerounais s’est officiellement engagé avec le FK Rabotnički Skopje, club évoluant dans le championnat de Macédoine du Nord. Une signature qui marque un nouveau tournant dans la carrière du champion d’Afrique 2017.

Âgé de 30 ans, Ondoa a paraphé un contrat initial de six mois avec le club de la capitale macédonienne. L’accord comprend une option pour une saison supplémentaire, qui pourrait être activée en fonction des performances du joueur et de son intégration au sein de l’effectif. Une formule prudente mais stratégique, tant pour le club que pour le portier camerounais, désireux de retrouver rapidement du temps de jeu.

Après une période d’inactivité, cette arrivée représente une opportunité majeure pour Fabrice Ondoa de relancer sa carrière et de renouer avec la compétition régulière. Le championnat macédonien pourrait ainsi servir de tremplin au gardien, qui ambitionne de retrouver son meilleur niveau et de rester compétitif sur la scène internationale.

De son côté, le FK Rabotnički Skopje mise sur l’expérience et le vécu continental de son nouveau gardien. Fort d’un palmarès notable avec les Lions Indomptables, Ondoa est attendu comme un renfort capable de stabiliser la défense et d’apporter son leadership dans les moments clés de la saison. Une collaboration qui suscite déjà de nombreuses attentes.