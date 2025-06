Cameroun MTN Elite One : PWD de Bamenda victime de vol dans les vestiaires du stade de Ngoa Ekelle

Le vol a eu lieu le dimanche 22 juin 2025 au cours de la première manche du match opposant PWD à à Colombe du Dja et Lobo.

Des joueurs d’un autre genre ont mené une offensive contre l’équipe de PWD de Bamenda dans les vestiaires du stade de Ngoa Ekelle dimanche dernier. Alors que les joueurs disputaient la première manche du match comptant pour la 29è journée du championnat MTN Elite One, rencontre les opposant aux joueurs de la Colombe du Dja, d’inconnus attaquants les ont dribblés dans le hors champ des caméras et de la VAR. Le constat a été fait au retour dans les vestiaires à la mi-temps.

Le bilan de cette surprise désagréable fait état du vol des certains objets personnels des joueurs. Des téléphones portables, de l’argent, des chaussures, des montres, des godasses et d’autres objets de valeur. Juste après le match, les responsables de l’équipe ont saisi d’une plainte la gendarmerie territorialement compétente. Les enquêtes ouvertes sont en cours pour déterminer l’identité des présumés voleurs ainsi que la qualité et la quantité des biens supposés volés.

Malgré cet incident, PWD se réjouit de la résilience et de la performance de ses joueurs qui ont terminé la rencontre sur un score de parité (1-1), peut-on lire sur un communiqué officiel du club. Cet incident de vol met à découvert l’insécurité qui règne autour et dans les stades lors des rencontres du championnat local. La situation nécessite un renforcement du dispositif de sécurité au sein et autour des stades lorsque les matchs s’y déroulent.