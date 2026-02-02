Sport



Cameroun-MTN Elite Two : la délégation de Bafmeng impliquée dans un accident de circulation

L'incident s'est produit le dimanche 1er février 2026 au retour du match disputé contre Kumba city FC. Dans un communiqué…

Publié par Dimitri Mebenga
le: 2 février 2026
(DR)
© (DR)

L’incident s’est produit le dimanche 1er février 2026 au retour du match disputé contre Kumba city FC.

Dans un communiqué officiel signé le 1er février 2026, le secrétaire général du Comité Transitoire du Football Professionnel (CTFP), Faustin Blaise Mbida, a informé l’opinion publique d’un accident de circulation impliquant l’équipe de Bafmeng United.

Les faits se sont produits le dimanche 1er février 2026, aux environs de 7h30, à Santa. La délégation du club était en route de retour de Kumba, après avoir disputé son match de la première journée du championnat MTN Elite Two face à Kumba City FC.

Le CTFP rassure le public sportif qu’aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée. Les joueurs et officiels concernés ont été rapidement pris en charge par les services compétents. Les blessés bénéficient actuellement d’un suivi médical approprié et leur état est jugé sous contrôle.

Le Comité Transitoire du Football Professionnel indique suivre l’évolution de la situation avec une attention soutenue. Il exprime par ailleurs son total soutien au club Bafmeng United, tout en saluant la promptitude des secours et la solidarité manifestée à l’égard de la délégation touchée.

