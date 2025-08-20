Cameroun : Pascal Samuel Eboue accuse Marc Brys de tentative d’escroquerie, abus de confiance

Par le biais de son avocat, l’agent de match FIFA Clément Pascal Samuel Eboué porte à la connaissance de l’opinion publique nationale et internationale des faits se rapportant à la démission de Marc Brys entraîneur sélectionneur des Lions indomptables.

L’avocat de Clément Pascal Samuel Eboue porte contre l’entraineur sélectionneur des Lions indomptables séniors de football du Cameroun au moins trois chefs d’accusation. Ce sont en l’occurrence, « tentative d’escroquerie », « abus de confiance », « diffamation ». Tous sont consécutifs au rétropédalage de la démission de Marc Peter Brys à la tête de l’encadrement technique des Lions indomptables et ces accusations portées contre Samuel Eboué.

Le 21 juillet dernier, Marc Brys a adressé une lettre de démission au ministre des Sports et de l’Education physique avec notification à la Fédération camerounaise de Football, laquelle prenait acte de la démission le 23 juillet. Mais, le démissionnaire s’est rétracté et s’est engagé à poursuivre sa mission en accusant le piratage de sa messagerie. Dans un communiqué, la fédération a déclaré avoir reçu de la part de Marc Brys, plusieurs documents, y compris le contrat et d’autres documents confidentiels qui le lient au gouvernement.

Aujourd’hui, un nouveau rebondissement vient révéler les coulisses de la démission de Marc Brys. Samuel Eboue par l’entremise de son avocat révèle à l’opinion qu’il a été consulté par l’entraîneur aux fins de l’assister pour réussir à démissionner sans porter préjudice à l’Etat du Cameroun.

Pour ce faire, le coach lui a remis son contrat pour relecture dans le but de trouver des failles. L’absence de rémunération utilisée comme motif de démission est la faille trouvée pour mettre la pression sur le gouvernement camerounais. Une fois la faille trouvée, Samuel Eboué déclare avoir rédigé la lettre de démission de Marc Brys. Ce dernier a lu et approuvé avant l’acheminement au ministère des Sports et à la Fecafoot. Il est donc hors de question, selon l’avocat, que Marc Brys argumente autrement pour justifier son rétropédalage.

À en croire l’avocat, son client ne s’est pas proposé d’engager des démarches auprès du gouvernement camerounais en vue du paiement des arriérés de salaire de Marc Brys. Il « ne fait pas l’objet de poursuites judiciaires dans cette affaire (…) Le numéro WhatsApp de Marc Brys n’a jamais été piraté (…) La messagerie de Marc Brys n’a jamais été piratée (…) Marc Brys a effectivement sollicité l’expertise de notre client (…) Notre client a mis son expertise et son argent dans le but de se faire payer et rembourser par Marc Brys une fois que ses arriérés auront été réglés (…) Marc Brys a bel et bien démissionné », peut-on lire dans le communiqué de presse.

Face aux faits dénoncés et au préjudice qu’il dit avoir subi, Samuel Eboua a commis son avocat afin d’engager les poursuites judiciaires contre Marc Brys, entraîneur sélectionneur des Lions indomptables. L’opinion passait pourtant à autre chose depuis que le gouvernement a rassuré que Marc Brys restait en fonction et qu’il ne se posait plus un problème de rémunération. Au regard de ce rebondissement, l’opinion suivra encore les développements de cette affaire.