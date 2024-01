Cameroun: place à la 11e journée de la Guinness super league ce week-end

Les dames chausseront leurs crampons le 6 janvier prochain dans le cadre du championnat national de football féminin.

Bambili, dans la région du Nord-Ouest, et Yaoundé, dans le Centre, serviront de cadre à la 11e journée de la Guinness Super League. Cette journée sera décisive pour chaque club. FC Ebolowa tentera de conserver son avance (28 points) et de creuser l’écart sur ses rivaux: Authentic (23 points), Lékié FF (22 points) et Louves Minproff (20 points).

De son côté, le Caïman de Douala (7 points) fera tout pour rester dans l’élite et sortir de la zone de relégation. Le club partage le bas du tableau avec l’AS Fortuna (7 points).

Demain à 15h30, le FC Ebolowa, leader, recevra l’AS Fortuna, lanterne rouge, au Stade Annexe 1 du Stade Omnisport. Un match à enjeu qui promet de l’intensité. Les autres affiches: