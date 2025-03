Cameroun : plainte contre Samuel Eto’o pour détournement de fonds publics

Deux dirigeants de clubs de football professionnel saisissent le Tribunal criminel spécial contre le président de la Fédération camerounaise de football.

Le président du club Djiko Fc de Bandjoun, joseph Feuteu, et le secrétaire général de l’Aigle royal du Moungo, Alphonse Fometeu Loue ont adressé une plainte au procureur général près le Tribunal criminel spécial (Tcs) en date du 11 mars dernier. La juridiction est compétente pour connaitre des affaires de détournement de 50 000 000 et plus. Par cette plainte, les deux plaignants disent dénoncer les « agissements crapuleux » de Samuel Eto’o, président de la Fécafoot. Ils l’accusent de « détournement de biens publics » sur la base de l’article 184 du code pénal et de l’article 2 de la loi portant création du Tcs.

En effet, selon les deux responsables de clubs, la fédération camerounaise de football et son président Samuel Eto’o ont détourné les subventions octroyées par le gouvernement. Il s’agit de 910 000 000 de francs Cfa destinés à l’organisation matérielle des championnats professionnels MTN Elite one et Elite two pour la saison sportive 2024-2025.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Le président de Djiko Fc et le secrétaire général d’Aigle royal font savoir que les clubs n’ont rien reçu de cet argent. Et que l’Office national des infrastructures et équipements sportifs (Onies) n’a pas non plus perçu les fonds destinés à la location des stades, alors que la Fecafoot a reçu de l’Etat une enveloppe de 350 000 000 de francs Cfa pour cela. Plus grave encore, les deux dirigeants de clubs prétendent que la Fécafoot de Samuel Eto’o a reçu de telles subventions depuis 2021. Mais l’instance n’a pas fourni la trace de la gestion de ces fonds.

Ainsi, les plaignantes demandent des poursuites judiciaires contre le président de la Fécafoot Samuel Eto’o Fils pour cette gestion « calamiteuse et opaque » des subventions. La procédure pénale, au cas où le procureur la déclenche, permettra de montrer la rigueur de la fédération dans la gestion des fonds publics.