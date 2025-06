Cameroun : quatre fausses victimes de perte de sexes présentées à la presse

Les quatre hommes ont été présentés ce mercredi 18 juin 2025 au commissariat central n°3 de Yaoundé.

A Yaoundé, la police a présenté à la presse ce mercredi au commissariat central n°3, quatre hommes accusés de fausse déclaration de perte de sexe. Mathieu Nka âgé de 42 ans, Blaise Menye 18 ans, Gabriel Mikassel 50 ans et Lesly Ndah 33 ans sont en détention après leur interpellation. Ils font l’objet d’une enquête en cours menée sous la conduite du commissaire divisionnaire Francis Kange Ekema, informe la chaîne Crtv Web.

Cette enquête est la suite administrative de la mise en garde faite par le préfet du Mfoundi dans une communication en date du 10 juin dernier. Emmanuel Mariel Djikdent faisait savoir dans cette note que certaines personnes simulent la perte de sexe et accusent d’autre de vol de leurs organes en leur exigeant une réparation pécuniaire non sans les livrer à la vindicte populaire. Or la vérification faite par des éléments de la police et de la gendarmerie ont permis de constater que le sexe des fausses victimes était en place.

Fort de ce constat, l’autorité administrative a annoncé des mesures contre des personnes qui prétendent avoir perdu le sexe et contre celles qui livrent d’autres à la vindicte populaire. Dans cette perspective, le préfet a ordonné le 12 juin 2025, la garde à vue administrative de Gabriel Mikassel, l’un des quatre hommes détenus pour avoir fait de fausses déclarations relatives à la perte de son organe. Tout se fait alors le phénomène fait écho dans la ville de Yaoundé en particulier et au Cameroun en général. La détention des quatre hommes ainsi que les mesures édictées par le préfet serviront d’exemple pour dissuader de potentielles fausses victimes.