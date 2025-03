Cameroun-Ramadan : le gouvernement lance une opération de vente promotionnelle

Depuis le 28 février 2025, une campagne spéciale de vente de produits de grande consommation organisée par le ministère du Commerce se déroule. Ceci dans le cadre de « ses efforts continus pour lutter contre la vie chère et en soutien aux fidèles musulmans durant le mois sacré de Ramadan. Cette initiative se tient à la grande Mosquée Centrale de la Briqueterie à Yaoundé et se déroulera chaque vendredi tout au long du mois du jeûne.

Il est important de noter que cette vente promotionnelle ne se limite pas à Yaoundé. Elle se déroule simultanément dans d’autres localités du territoire national, permettant ainsi à un plus grand nombre de citoyens de bénéficier de ces offres avantageuses.

Un autre point de campagne de vente promotionnelle c’est l’Esplanade de la Délégation régionale du Commerce de l’Extrême-Nord à Domayo (Comice) et à l’Esplanade du Lamidat de Maroua, entre autres.

« Le but de cette campagne est d’offrir aux consommateurs des produits essentiels à des prix particulièrement compétitifs. En vedette, des denrées de première nécessité telles que le riz, en diverses gammes et origines, à des prix significativement inférieurs à ceux pratiqués habituellement sur les marchés ; ainsi que les huiles raffinées, la farine et le sucre », explique le ministère de Luc Magloire Mbarga Atangana.