Cameroun-rétropédalage : Marc Brys dément sa démission

Dans une correspondance adressée au ministre des Sports et de l’Education physique, le sélectionneur des Lions indomptables accuse le piratage de ses messageries.

Marc Brys démissionne. Le coach a remis sa lettre de démission au ministre des Sports et de l’Education civique le 21 juillet a appris JDC plus tôt, après que la Fécafoot a pris acte de la démission. Mais, Marc Brys remet la balle au centre. Le coach des Lions indomptables écrit au ministre des Sports pour démentir la nouvelle. « Je tiens ici, avec la plus grande fermeté, à démentir catégoriquement cette information. Je n’ai jamais rédigé ni transmis un quelconque courrier de démission », s’indigne le sélectionneur.

L’entraineur de nationalité belge explique ce qui s’est passé. Selon la correspondance adressée au ministre, « il apparait à l’examen des éléments en ma possession, que ma messagerie a très probablement été compromise. Ce piratage, aussi regrettable qu’inhabituel a visiblement semé le trouble et suscité une vague de réactions précipitées », ajoute Marc Brys. Comme le dit l’entraineur, le sujet a fait le tour de la Toile en quelques minutes. La lettre démentie en date du 21 juillet annonçait la démission pour cause de rémunération impayée pendant deux mois.

En prenant acte de cette démission, la Fecafoot a annoncé avoir saisi les autorités pour trouver des mesures afin de circonscrire la vacance à la tête du staff technique des Lions indomptables. Ce qui surprend Marc Brys qui se dit « interpellé par le fait qu’aucun responsable, y compris la Fédération camerounaise de football n’ait pris la peine de me contacter personnellement avant de diffuser cette prétendue information à grande échelle ». Le patron du banc de touche des Lions trouve en cette attitude une « forme de précipitation volontaire, voire une volonté tacite de mon éviction », décrie-t-il.

Pourtant, la Fecafoot a reçu l’ampliation de la lettre de démission avant de prendre acte de la démarche. Le ministre des Sports gardait encore le silence. Mais, dans les coulisses, les nouvelles affirment que Marc Brys était engagé dans une démarche de démission et mettait la pression au gouvernement pour le paiement de sa rémunération. Les négociations étant en cours, rien n’était confirmé. Une fois que les discussions ont abouti, la situation a connu un revirement. Mais, une sortie officielle du ministre des Sports et de l’Education physique, Narcisse Mouelle Kombi, balaie ces allégations du revers de la main. Le ministre « tient à rassurer l’opinion sur le fait que M. Marc Brys n’a pas démissionné de ses fonctions. Il reste résolument en poste », peut-on lire dans un communiqué en date du 23 juillet 2025. À propos de la situation salariale de Marc Brys, le ministre déclare qu’elle a été regelée le 18 juillet 2025 par le ministre des Finances.