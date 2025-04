Cameroun : six morts dans un accident de la circulation à Mutengene

Des personnes ont perdu la vie lors d’une collision entre un camion et un véhicule de tourisme le week-end dernier.

Le drame s’est produit dimanche dernier à Mutengene, lieudit montée du Collège de police, dans l’arrondissement de Tiko, département du Fako, région du Sud-Ouest. Un véhicule personnel utilisé de manière clandestine au transport de personnes a heurté de plein fouet un camion après qu’une roue a crevé. Le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule qui a quitté sa voie de circulation pour se retrouver sur la voie des véhicules venant dans le sens inverse. Le choc a entrainé sur le champ la mort du chauffeur de la petite voiture. Cinq autres personnes à bord y passent de vie à trépas.

Comme les experts l’ont déjà démontré, une fois de plus, les causes humaines et techniques sont parmi les premières causes de cet accident. La crevaison de la roue relève d’une défaillance technique aggravée par la surcharge. Les six morts s’ajoutent sur deux autres décès survenus sur la même route en l’espace de quelques jours.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Le précédent accident a eu lieu impliquant un camion chargé de casiers de bière. Suite à l’accident, des riverains ont accouru pour soustraire des bouteilles d’alcool. L’arrière du camion, le plateau, s’est détaché, bousculant et écrasant des personnes. L’on a enregistré deux morts.