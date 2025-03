Cameroun-Yaoundé-Douala : l’avancement des travaux est de 28% 

Emmanuel Nganou Djoumessi, ministre des Travaux publics a effectué un parcours sur la nationale N°3.

Le Ministre des Travaux Publics a apprécié l’évolution des travaux d’entretien confortatif de la section Yaoundé-Douala, entamés il y a quelques mois. « De manière générale, l’on note que les équipes préparent la prochaine phase des travaux et que les nids de poule et tous les points critiques ont été traités », souligne le Mintp.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Ça roule mieux entre Yaoundé et Douala, c’est le constat qui a été fait par le Ministre des Travaux Publics, Emmanuel Nganou Djoumessi, au cours d’un parcours effectué ce 14 mars 2025 sur la nationale N°3. Les nids de poule qui constituaient encore des obstacles majeurs à la circulation, ont été effacés par un traitement minutieux et une mise en œuvre du béton bitumineux.

A ces actions, on peut ajouter, le traitement de larges bandes par deflachage et mise en œuvre des enrobés. L’avancement des travaux est de 28% contre 31,78 % de consommation des délais.

Les travaux d’entretien confortatifs en cours ont pour but de relever le niveau de service de la Nationale 3, section Yaoundé-Douala et de rendre ainsi aisée, la circulation des usagers et des biens. Les travaux à réaliser concernent en grande masse le cantonnage, le traitement des nids de poule, la réhabilitation de certaines zones fortement dégradées, le renforcement de la chaussée, les travaux d’assainissement et de drainage, les ouvrages d’art, la signalisation et les équipements de sécurité, dans le but de donner un nouveau visage à cet axe.

Les travaux d’entretien confortatifs de la Nationale 3, section Yaoundé-Douala sont supportés par une enveloppe de 11 998 441 460 F CFA.