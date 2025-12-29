CAN 2025-2026 : les Lions indomptables déterminés à remporter la compétition

Christian Bassogog et ses coéquipiers ont livré un match prometteur contre les Éléphants de Côte d’Ivoire tenants du titre, au terme duquel ils expriment leur soif de remporter la compétition.

La sélection nationale du Cameroun récemment constituée et plus jeune a tenu tête le 28 décembre dernier aux Éléphants de la Côte d’Ivoire, plus expérimentés et vainqueurs de la dernière édition de la CAN. Au terme du match de la deuxième journée de la phase de poules qui a opposé les deux équipes au stade de Marrakech, Lions et Éléphants se sont séparés sur le score de parité 1-1. Les deux sélections sont en tête du groupe F avec quatre points, chacune conservant toutes les chances de qualification pour les 8è de finale.

La confrontation a permis de davantage découvrir le potentiel des Lions indomptables du nouveau coach David Pagou qui donnent des signes d’espoir malgré la jeunesse. Sur le terrain, leur discipline tactique, leur fougue, leur jeu collectif confirment leur engagement ainsi que celui du sélectionneur d’aller plus loin. Au terme du match, le nouvel entraîneur n’a pas manqué d’exprimer son optimisme après être tombé devant les Éléphants. « On peut être satisfaits de ce point-là. C’est une équipe en construction, on continue de progresser », a-t-il déclaré.

Dans le même sens, ces joueurs affichent une détermination annonçant une suite palpitante. Le défenseur Nouhou Tolo, au sortir du match a exprimé sa satisfaction à l’endroit des « jeunes Lions ». Pour lui, le plus important est que le groupe vit bien. « Si tout est positif, la baraka va suivre. On va rester humble ». Le sociétaire de Seattle Sounders promet d’autres surprises au public à l’avenir. « Personne ne nous attendait. Juste une semaine de préparation, je vous promets que cette génération a des mots à dire dans les mois à venir ».

Le même état d’esprit anime Samuel Kotto qui au terme de la rencontre a exprimé l’engagement du groupe à gagner chaque match pour avancer. Les performances affichées lors des deux premières rencontres de la CAN en cours au Maroc sont selon le défenseur central de la Gantoise le résultat d’un esprit de groupe. « On s’est dit que nous sommes un groupe ; peu importe ceux qui sont au stade, on va se battre pour jouer chaque match comme une finale », a-t-il déclaré.

Suite au match contre la Côte d’Ivoire, les Lions Indomptables sont attendus ce lundi à Agadir, leur camp de base. Ils vont y préparer le match de la 3è journée qui les opposera le 31 décembre prochain à la sélection du Mozambique, classée 3è avec 3 points après sa victoire sur le Gabon dimanche dernier.