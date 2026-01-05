CAN 2025 : le Minsep ordonne le paiement de 18 millions de F de prime à chaque Lion après leur qualification

Le ministre des Sports et de l’Éducation physique, Narcisse Mouelle Kombi, a aussi ordonné le paiement des primes de qualification et de victoire aux joueurs.

La victoire des Lions indomptables sur les Bafana-Bafana (2-1) le 04 janvier dernier marquant leur qualification en quarts de finale suscite la réaction du ministre des Sports et de l’Éducation physique. Narcisse Mouelle Kombi félicite la sélection nationale de football fanion, les Lions, qui ont arraché leur ticket qualificatif à la satisfaction de tout le peuple camerounais. Le ministre encourage les joueurs à gagner davantage de victoires. « En guise d’encouragement et de motivation supplémentaire, le Minsep, au nom de l’État, vient d’ordonner le paiement de leurs primes de qualification et de victoire, d’un montant cumulé de 18 180 000 F par joueur », déclare le membre du gouvernement.

Ce qui va davantage motiver les poulains de David Pagou qui, après leur qualification hier, ont dansé au chant de victoire dans les vestiaires. Ils ont accompli l’exploit de battre pour la première fois la sélection nationale d’Afrique du Sud en phase finale de la CAN. Dans un jeu collectif et animé d’une détermination de gagner, les jeunes joueurs ont démontré qu’ils sont engagés à remporter le trophée de la CAN 2025. Dans la suite de leur parcours, ils seront face au pays organisateur, le Maroc, le vendredi 09 janvier pour disputer les quarts de finale.

En dehors de la réaction du ministre, d’autres personnalités ont manifesté leur euphorie à la suite de la victoire des Lions. C’est le cas de Samuel Eto’o. Le président de la Fédération camerounaise de football a sauté de joie dans les gradins au terme du match. L’ancien capitaine des Lions a levé les deux mains vers le ciel, les secouant avec vigueur et criant pour manifester son émotion. Quelques minutes après la fin du match, l’ancien attaquant vedette des Lions a posté la photo du directeur adjoint du Cabinet civil de la présidence de la République, Oswald Baboke, précédé d’un cœur, sans doute pour indiquer qu’il serait l’un des acteurs qui ont œuvré pour le retour à la sérénité dans la tanière des Lions, ce qui, depuis le début de la CAN, produit des résultats positifs.