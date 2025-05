Eau et Énergie : ce que la Chine a fait pour le Cameroun

Gaston Eloundou Essomba a reçu en audience, l’Ambassadeur de la République Populaire de Chine au Cameroun, S.E.M. Wang Yingwu, en fin de mission diplomatique dans le pays.

Le ministre camerounais de l’Eau et de l’énergie Gaston Eloundou Essomba et l’Ambassadeur de la République Populaire de Chine au Cameroun, S.E.M. Wang Yingwu se sont vus à Yaoundé le 21 mai 2025. Il était question d’une audience d’adieu.

Les échanges entre les deux personnalités ont permis de revisiter les axes majeurs de la coopération bilatérale dans le secteur de l’eau et de l’énergie. Ils ont particulièrement salué les avancées notables enregistrées ces dernières années, fruits d’un partenariat stratégique fructueux entre les deux pays.

Parmi les projets structurants évoqués : Le Projet d’alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé et ses environs à partir du fleuve Sanaga (PAEPYS), financé par un prêt concessionnel de la China Eximbank et réalisé par l’entreprise chinoise SINOMACH. Ce projet emblématique vise une production journalière de 300 000 m³ d’eau potable, extensible à 400 000 m³, au bénéfice de plusieurs localités autour de la capitale.

Le Projet d’approvisionnement en eau potable dans neuf villes camerounaises, exécuté par CGCOC avec financement chinois, qui a amélioré significativement l’accès à l’eau durant sa première phase dans les villes de Sangmelima, Kribi, Bafoussam et Bamenda (phase achevée) et durant sa seconde phase qui se poursuit dans les villes de Maroua, Garoua, Garoua Boulai, Dschang et Yabassi.

Autres projets

La coopération sino-camerounaise dans les domaines de l’eau et de l’énergie concerne des projets d’infrastructures majeurs. La Chine finance et construit des barrages hydroélectriques et des installations d’eau et d’assainissement, contribuant ainsi à l’électrification et à l’accès à l’eau potable dans plusieurs villes du Cameroun.

Entre autres : Barrage de Memve’ele, Barrage de Lom Pangar, Centrale hydroélectrique de Lagdo, Projet hydroélectrique de Bini à Warak.